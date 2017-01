Chocan cuatro autos y, además, se los llevan al corralón Redacción

La carambola ocurrió este jueves a las 3:30 de la tarde, cuando un choque en cadena movilizó a las autoridades de vialidad y a los cuerpos de socorro tras recibir el reporte vía Sistema de Emergencias 911.



En el hecho participó una camioneta doble cabina, blanca, Ram, en la que viajaba un señor de aproximadamente 60 años con su familia.



Él explicó a las autoridades que la camioneta de enfrente, una Renault Duster color gris, conducida por una señora, frenó repentinamente, situación que no le dio la oportunidad de reaccionar y acabó impactándola, proyectándola contra un coche Susuki Swift del mismo color, tripulado por otra mujer.



Sin embargo, el accidente no iba a terminar ahí, puesto que este último vehículo, tras el impacto recibido, salió proyectado contra un Vocho gris, igualmente conducido por una mujer, siendo su automóvil el menos perjudicado.



A pesar de lo aparatoso, el choque múltiple terminó en solo daños materiales de consideración y personas con golpes leves que no requirieron traslado hospitalario.



El incidente quedó bajo control de los agentes de tránsito y de las respectivas aseguradoras de las unidades involucradas.





