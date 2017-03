Chocan dos camionetas en Fresnillo; no hay lesionados Redacción

Elementos de la Delegación de Transporte Tránsito y Vialidad (DTTV) recibieron el reporte pasadas las 9 de la noche de este martes.



Luego de que los guardianes de la vialidad llegaran al lugar del accidente encontraron las dos unidades involucradas.



Se trata de una camioneta Nissan, X-Trail, café, con placas del estado, misma que era conducida por un hombre quien resultó ileso.



El otro vehículo era también Nissan, blanco, con caja, propiedad de la empresa de tapicería Tapiofertas, manejada por un hombre.



Según cuenta dicho conductor, él viajaba sobre la calle José Vasconcelos, al llegar a un tope hizo alto para luego arrancar en primeram después de que siguió con su destino, de la calle La Paz salió la unidad X-Trail y se ocacionó el accidente.



Ambos conductores no quisieron llegar a un acuerdo en el lugar y por ello ambas unidades tuvieron que ser llevadas al corralón.



FRESNILLO.- En el cruce de las calles José Vasconcelos esquina con La Paz del fraccionamiento Los Olivos, se registró un choque entre dos camionetas.

