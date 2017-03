Chocan dos Jettas en el eje vial metropolitano Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El hecho sucedió a las 6:20 frente a la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), en dirección a Guadalupe, cuando uno de los coches, de color gris con placas de Aguascalientes, impactó al otro de características similares al intentar acceder al carril lateral en el puente de los Conos.



En el primero viajaba un ciudadano estadounidense junto a su madre de la misma nacionalidad quienes radican en el estado hidrocálido, mientras que en el otro se desplazaba una pareja que resultó ilesa.



A pesar de que el percance terminó en daños materiales, el conductor de Estados Unidos, batalló para ser auxiliado ya que no hablaba ni entendía del todo el idioma español aunque en todo momento los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) lo apoyaron.



Los daños fueron considerables en la carrocería del coche rojo con matrícula de Jalisco, no obstante, la aseguradora del Jetta gris respondió por su cliente con el que pudieron llegar a un arreglo y así evitar ser detenidos.



Finalmente, luego de casi 40 minutos, la circulación se normalizó en este punto del boulevard.



redaccion@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Dos Jettas chocaron la tarde de este jueves en el eje vial metropolitano y de uno descendió un hombre hablando inglés tratando de explicar el incidente, sin embargo, nadie le entendía.El hecho sucedió a las 6:20 frente a la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), en dirección a Guadalupe, cuando uno de los coches, de color gris con placas de Aguascalientes, impactó al otro de características similares al intentar acceder al carril lateral en el puente de los Conos.En el primero viajaba un ciudadano estadounidense junto a su madre de la misma nacionalidad quienes radican en el estado hidrocálido, mientras que en el otro se desplazaba una pareja que resultó ilesa.A pesar de que el percance terminó en daños materiales, el conductor de Estados Unidos, batalló para ser auxiliado ya que no hablaba ni entendía del todo el idioma español aunque en todo momento los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) lo apoyaron.Los daños fueron considerables en la carrocería del coche rojo con matrícula de Jalisco, no obstante, la aseguradora del Jetta gris respondió por su cliente con el que pudieron llegar a un arreglo y así evitar ser detenidos.Finalmente, luego de casi 40 minutos, la circulación se normalizó en este punto del boulevard. Agregar a favoritos choque

jettas

seguridad

accidente vial