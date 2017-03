Chocan por alcance; el saldo, dos menores lesionados Redacción

El incidente ocurrió minutos después de las 8 de la mañana de este jueves, sobre el bulevar López Portillo a la altura de la colonia Tres Cruces con dirección de Guadalupe a Zacatecas.



Los agentes de Tránsito presentes en el lugar, indicaron que una camioneta Toyota de color gris con placas de circulación ZJ-71-675, redujo la velocidad con la intención de incorporarse a la lateral, sin embargo, esto ni fue percatado por el conductor de un auto Mazda 2 negro con matrícula ZDG-364-X, que venía atrás.



Al no poder frenar a tiempo, el Mazda impactó fuertemente contra la defensa trasera de la pick up, dejando daños en ambas unidades.



Paramédicos de la Cruz Roja, acudieron a la zona del percance para brindarles los primeros auxilios a los tripulantes ya que dos niños resultaron lesionados pero afortunadamente, no ameritaron su trasladado al hospital.



El tráfico se vio entorpecido por más de 40 minutos, hasta que finalmente las autoridades viales terminaron el peritaje correspondiente y enviaron las unidades al corralón para el deslinde de responsabilidades.



