Chocan por no tomar precaución; hay un hombre lesionado

El percance, ocurrido este viernes pasadas las 3 de la tarde, se originó cuando el chofer del taxi número 8 de Tacoaleche, de nombre Mario Escobedo, cruzó la carretera para tomar el camino a la zona centro, sin embrago, lo hizo sin fijarse.



En ese momento, un Volkswagen Passat gris de procedencia extranjera conducido por Manuel de Jesús Ortiz Quiñones, circulaba del santuario del Niño de las Palomitas hacia Zóquite y en el entronque impacto de frente con el carro de alquiler que por fortuna no llevaba pasaje.



Ambos vehículos terminaron debajo de un árbol en un desnivel a un lado de la carretera; el taxi terminó llantas para arriba y el coche particular a un lado con el frente deshecho.



El lesionado fue el taxista quien de acuerdo a las autoridades de la Delegación de Tránsito, se golpeó la boca tras el impacto y fue trasladado por los cuerpos de socorro a un hospital de la zona metropolitana en calidad de fuera de peligro.



Finalmente, ambos automóviles fueron enviados al corralón donde permanecerán hasta que se deslinden responsabilidades.



