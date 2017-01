#Video Chocan un tráiler y una Minivan; hay una persona lesionada Redacción

La unidad arrastraba dos pipas.



El siniestro ocurrió a las 4 de la tarde de este martes, en la carretera federal 45, a la altura de la gasolinera ubicada a pocos metros la entrada a la cabecera municipal.





La unidad, de doble remolque, perteneciente a la empresa Lala, quedó volcada de costado a escasos pasos de varios locales comerciales.



En tanto, la camioneta Toyota Sienna, blanca, con matrícula de Michoacán, resultó con daños en el costado izquierdo. Por fortuna la familia que la tripulada salió sin ninguna lesión.



Según la versión de algunos testigos, el tráiler circulaba con dirección a Aguascalientes, cuando al llegar a dicho su conductor tuvo que dar un giro brusco a la izquierda para tratar de esquivar a la camioneta, aunque pudo minimizar el golpe, no evito rozar con ella.



Esta violenta maniobra provocó que debió a la pesada carga el tráiler se fuera de lado y terminara volcado con severos daños, al igual que su chofer, un hombre de entre 35 y 40 años, quien fue trasladado al hospital por los socorristas, aunque por suerte se reporta fuera de peligro.



Al lugar acudieron los agentes de la Policía Federal División Caminos, los cuales abandonaron la zona para evitar otro incidente similar y afectar el peritaje correspondiente.



Sin embargo, las autoridades Federales explicaron que aún no se tenían los suficientes indicios para determinar, quien fue el responsable del accidente.



Con la volcadura, hubo fuga de la leche, situación que aprovecharon varios vecinos para llevar un poco del producto a su casa.



