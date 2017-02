Choferes de los camiones recolectores, sin licencia para conducir Marcela Espino

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Regulará el municipio la falta de este documento y apoyará con trámite. (Cortesía)



Pese a que este miércoles se recibieron tres camiones recolectores de basura, apenas comenzarán los recorridos en las rutas, debido a que no se había definido la logística para su uso.



Antonio Márquez Venecia, jefe del Departamento de Limpia, explicó que se definirá la manera en que se puede apoyar a los choferes para que tramiten las licencias como operadores y no se tenga algún riesgo.



Expuso que otra situación es que se recibieron tenencias vencidas de algunos vehículos que pertenecen al departamento.



Sin embargo, lo más urgente es que se concrete el trámite de las licencias a fin de que los operadores tengan los documentos para su trabajo en regla.



Dijo que formalmente se tiene un chofer por cada ruta y son 18, pero ocasionalmente otros empleados del municipio llegan a dar su apoyo para complementar la operación.



Acerca de la entrega de los camiones nuevos, mencionó que este viernes deberán comenzar su uso, pues está por definirse los sitios a los que se enviarán.



Márquez Venencia afirmó que por lo pronto se determinó que se utilicen en la zona urbana y complementen la recolección que se tiene programada.



Por lo pronto, no será posible que se amplíen las rutas, pues los nuevos camiones relevarán a otras unidades que se descomponen constantemente.



El jefe del departamento expresó que se encuentra a la espera de la liberación de un camión compactador y una camioneta de tres toneladas que se encontraban en reparación y permitirán complementar la recolección.



mespino@imagenzac.com.mx FRESNILLO.- De los 18 choferes del Departamento de Limpia, siete carecen de licencia de manejo por lo que pretenden regularizar la situación.Pese a que este miércoles se recibieron tres camiones recolectores de basura, apenas comenzarán los recorridos en las rutas, debido a que no se había definido la logística para su uso.Antonio Márquez Venecia, jefe del Departamento de Limpia, explicó que se definirá la manera en que se puede apoyar a los choferes para que tramiten las licencias como operadores y no se tenga algún riesgo.Expuso que otra situación es que se recibieron tenencias vencidas de algunos vehículos que pertenecen al departamento.Sin embargo, lo más urgente es que se concrete el trámite de las licencias a fin de que los operadores tengan los documentos para su trabajo en regla.Dijo que formalmente se tiene un chofer por cada ruta y son 18, pero ocasionalmente otros empleados del municipio llegan a dar su apoyo para complementar la operación.Acerca de la entrega de los camiones nuevos, mencionó que este viernes deberán comenzar su uso, pues está por definirse los sitios a los que se enviarán.Márquez Venencia afirmó que por lo pronto se determinó que se utilicen en la zona urbana y complementen la recolección que se tiene programada.Por lo pronto, no será posible que se amplíen las rutas, pues los nuevos camiones relevarán a otras unidades que se descomponen constantemente.El jefe del departamento expresó que se encuentra a la espera de la liberación de un camión compactador y una camioneta de tres toneladas que se encontraban en reparación y permitirán complementar la recolección. Agregar a favoritos choferes

recolección de basura

licencias

municipios

trámite