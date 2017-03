Chuck Berry no requerirá autopsia al morir por causas naturales Excélsior

Según difundió el portal de celebridades TMZ, el creador del himno generacional Johnny B. Goode falleció por causas naturales, y por ende no se le realizará autopsia a su cuerpo.









El certificado de defunción fue firmado por el doctor personal de Berry.



Su partida enlutó a otras leyendas vivientes del género que él creó e impusló, como a Paul McCartney y Ringo Starr, los dos sobrevivientes de The Beatles, así como a Mick Jagger y Keith Richards, integrantes de The Rolling Stones.



