Cien empresas chinas están interesadas en establecerse en NL

El presidente de Importaciones y Exportaciones del Bank of Chiba, Yuanyuan Wang; el CEO de Holley Group, Gorge Xiao; el director de Futong Group, Greg Xu y el empresario regiomontano, César Santos hablaron del desarrollo del Parque Industrial Hofusan.



Es uno de los proyectos de inversión más grandes desarrollados fuera de ese país asiático que atraerá inversiones a Nuevo León por alrededor de mil 200 millones de dólares”, sostuvieron.



El parque estará instalado en el municipio de Salinas Victoria.



Los directivos del Bank of China y los empresarios asiáticos detallaron que invertirán 200 millones de dólares, únicamente en la construcción del Parque.

Se trata de un gran desarrollo que también incluirá la instalación de áreas comerciales y viviendas.

Fernando Turner Dávila, Secretario de Economía y Trabajo adelantó que esperan aproximadamente la instalación de unas 100 empresas chinas en el Parque, en los próximos años.

Cuando menos unas 100 empresas chinas, fabricando productos avanzados en Nuevo León”, indicó.

El funcionario estatal explicó que se está buscando atraer compañías chinas a la entidad ya que se prevé que a raíz de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio se abrirán muchas oportunidades para producir bienes industriales en el estado que se importarán a Asia.



El Parque Hofusan estará instalado en un una extensión inicial de 200 hectáreas y su construcción iniciará a mediados de 2017 y podría estar listo para recibir las primeras empresas chinas en 2018.



En el marco de la junta de evaluación de ese proyecto, el Secretario de Economía de Nuevo León, Turner Dávila adelantó que la dependencia instalará una oficina de negocios en China con el fin de promover y atraer inversiones de ese país al estado.



Señaló que la oficina tendrá un costo muy bajo y estará apoyada por los desarrolladores de parques industriales en la entidad.



También indicó que se le solicitó al Bank of China establecer una línea de crédito abierta para financiar importaciones de maquinaria y equipo chino de empresas de Nuevo León.



