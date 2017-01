Cierran actividades con un magno concierto de cuerdas

El evento se realizó en el ex templo de la Concepción, amigos y familiares de los integrantes del taller estuvieron presentes en la gala para deleitarse con una mágica presentación.



La orquesta cautivó a los espectadores con su interpretación de grandes canciones. Con aplausos reconocieron el talento de los participantes, los cuales seguirán en el taller para ser mejores.



Esperan que les lleguen nuevos proyectos, ya que tiene muchas ganas de crecer en el ámbito musical.



