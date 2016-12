Cierran albergue temporal de Protección Civil Gema Gallegos

Lo anterior lo informó el titular de Protección Civil y Bomberos, Rubén Omar Robles Castro.

El funcionario destacó que para que un albergue o refugio temporal esté activo, debe estar en unas instalaciones permanentes en la que debe existir el área de Trabajo Social.



Dicho edificio también debe tener dormitorios dignos, regadera, baños, cocina, enfermería, vigilancia y un lugar para recreación.



“Lo que teníamos era practicamente una bódega”, refirió.



Agregó que el lugar que usaba para dicho fin no cumplía con los requisitos, por lo que optaron por cerrarlo.



Robles Castro precisó que sin tener las instalaciones apropiadas en la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) no pueden albergar a personas en situación de calle como en otros años.



Debido a que no cumplen con dichas normas, optaron por clausurarlo.



El titular de la corporación de rescate destacó que buscarán apoyo en la Casa del Sol, albergue ubicado dentro de las instalaciones del Hospital General de Fresnillo (HGF) para que ahí se puedan quedar las personas que ocupen refugio temporal.



También dijo que Protección Civil espera los frentes fríos más fuertes serán entre el 15 de enero y principios de febrero de 2017.



Aclaró que no se esperan nevadas, pero sí caída de aguanieve y ráfagas de viento.



