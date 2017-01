Cierran la presidencia de Fresnillo como protesta por el gasolinazo Marcela Espino

Derivado de esta actividad, se suspendió el cobro del impuesto predial en tanto que autoridades del municipio valoran la manera en que se procederá.



Los manifestantes cerraron los dos accesos del edificio de la alcaldía, dejaron libre el ingreso al espacio en donde se encuentra Servicios, Registro Civil y Obras Públicas.



Más de 20 personas llegaron minutos antes de que se iniciaran las actividades en la presidencia municipal que actualmente tienen horarios de guardia, por el periodo vacacional. En el transcurso del día, se sumaron más personas a la actividad.



No permitieron el acceso a servidores públicos en tanto que elementos de la Dirección de Seguridad Pública se mantuvieron presentes a fin de que se mantuviera con tranquilidad el movimiento.



Pese a que se permitió la operación del Registro Civil, se entorpeció por un par de horas, pues no se tenía acceso a la caja para el cobro del trámite.



El secretario de Gobierno, Daniel Ramírez Díaz, dialogó con los presentes que en su mayoría eran mujeres, pero no logró que se retiraran.



Expuso que se valora dar continuidad a las actividades de la alcaldía en sedes alternas que no reveló para evitar que fueran cerradas por quienes protestan.



Ramírez Díaz descartó que se haga uso de la fuerza pública y pidió a los manifestantes conducirse con tranquilidad.



Aunque se intentó dar seguimiento al cobro del predial, no fue posible ya que la información en referencia a las propiedades se encuentra en resguardo en las oficinas al interior del edificio.



Persiste cierre

En el caso de las oficinas de la Secretaría de Finanzas del estado, por segundo día se mantienen cerradas por los manifestantes con el objetivo de evitar el cobro del refrendo vehicular.



Las oficinas de la avenida García Salinas y la calle Francisco Javier Mina están cerradas y vigiladas por los habitantes del municipio que se identifican con las movilizaciones a lo largo del día.



presidencia municipal de fresnillo

sede alterna

impiden cobro del predial