Cierran vialidad; buscan se incremente el subsidio hacia el campo Noé Marín

Severiano Zamarrón López, dirigente del movimiento, dijo que, con el gasolinazo, incrementó el precio de los insumos para el campo y, en consecuencia, los agricultores no comenzaron las jornadas normales debido a que no tienen recursos.



Señaló que el campo es uno los sectores más vulnerables en el estado y hasta el momento, las autoridades ignoraron las múltiples invitaciones al diálogo que realizó el movimiento.



ZACATECAS.- Campesinos Unidos A.C. cerraron la vialidad Fernando Villalpando para exigir que se incremente el subsidio hacia el campo; aseguraron que el gasolinazo puso en peligro el trabajo de 250 mil agricultores del estado.

