Cirque du Soleil abre funciones en Monterrey

El director artístico de la compañía, Fabrice Lemire, destacó el hecho de utilizar en esta producción número 37 del circo, desde 1984, “nuevas tecnologías, nuevos elementos de producción y nuevos apoyos visuales” para deleite del público regiomontano, que desde hoy y hasta el 26 de febrero podrán disfrutar del espectáculo.



“Más allá de la capacidad interpretativa de los performance, 'Toruk' tiene un elemento fuerte de producción, sobre todo, desde el punto de vista visual”, señaló en entrevista.



“Hay 41 artistas en el espectáculo, la producción viaja en 27 contenedores y se usan 40 proyectores para recrear el universo de Pandora”, mencionó.



“Esta producción es la primera en la que se usa todo el espacio, el piso de la Arena, esta parte es muy impresionante para mí… el escenario mide mil 400 metros cuadrados de superficie, es el tamaño de la producción”, señaló. "Esto incluye casi todo el escenario tradicional que tienen los grandes espectáculos, más todo el piso de la Arena se convierte en un escenario virtual maravilloso, espectacular”, resaltó. "La verdad es que yo nunca había visto cosa igual, impresionante, el escenario 'per se' ya es una cosa nunca antes vista, en términos de dimensión: otro elemento de primera vez, es que existe en el escenario y son visibles para el público los artistas que manipulan las marionetas”, comentó.

Dentro de esta producción, ya presentada en Estados Unidos y Canadá y ahora en México, “hay un experto en papaloteísmo, un técnico que manipula una serie de papalotes que están involucrados en la producción y que es un elemento también de primera vez en este espectáculo”, mencionó Lemire.



El espectáculo “no es una representación escénica de la película; sin embargo, el mundo de Pandora y el mundo de la película está muy bien representado en el escenario”, expuso.



No obstante, “para involucrarnos en la historia, hay un narrador que no sólo tiene presencia visual en el espectáculo, sino que nos va contando la historia, para que entendamos lo que está pasando, casi ciento por ciento en español y algo del idioma 'Na'vi', utilizado por las criaturas celestes de 'Avatar'.



“Los artistas, más allá de capacidades circenses o acróbatas, deben tener capacidad para comunicarse en el idioma 'Na'vi', todo lo que escuchan es en vivo”, manifestó el director artístico del Cirque du Soleil.



"'Toruk' es una precuela de 'Avatar', que ocurre tres mil años antes de los hechos que se retratan en la película, tres mil años antes de que algún humano pusiera su huella en este mundo fantástico de Pandora”, refirió.



Para el espectáculo “Toruk, el primer vuelo”, el proceso complejo de montaje dura un día, con 60 técnicos y equipo local; mientras que el desmontaje dura entre cuatro y cinco horas.



“'El Cirque du Soleil', en su historia, ha enfrentado muchas situaciones relacionadas con la creatividad de sus espectáculos y de pronto se preguntaron, por qué no sumergirse en los cauces creativos de otras personas, como ésta de James Cameron”, manifestó.



Tras conquistar el mundo de las artes escénicas y teatrales, y haber hecho incursiones previas como en el caso de Michael Jackson o con The Beatles, “y bueno, por qué no hacerlo con 'Avatar', la película más taquillera en el cine y el resultado es 'Toruk'”, concluyó.



En su "tour" 2017 por territorio nacional, el Cirque du Soleil incluyó previamente la Ciudad de México y Guadalajara; para Monterrey tenía originalmente previstos espectáculos el jueves 23 a las 21:00 horas; el viernes 24 a las 17:00 y 21:00 horas, y el sábado 25 a las 17:00 horas.



Ante la alta demanda, se abrieron dos presentaciones más: el sábado 25 de febrero a las 21:00 horas, y el domingo 26 a las 13:00 horas.



