Ciudad Administrativa, con súper vigilancia   

Jorge Luis Pedroza Ochoa, titular de la Secretaría de Administración (SAD), dijo que, en 2016, se registró al menos un robo y acto de vandalismo por mes en los estacionamientos de Ciudad Administrativa.

“Tenemos eventos que se han suscitado respecto a vehículos del personal y los usuarios que vienen a algún trámite”, dijo.



Señaló que los infractores aprovecharon la baja presencia de la seguridad privada en determinadas áreas para robar algunas piezas de los autos como baterías, espejos retrovisores y dañar las unidades.



Explicó que el número de casos que se tienen registrados es inferior a la cantidad de robos que realmente ocurren, ya que solo se tiene el registro de aquellos que afectaron a las unidades de las dependencias.



“Son pocos los casos que llegan como una queja, nos enteramos cuando un administrativo hace referencia; en promedio tuvimos uno al menos, pero no puedo decir que fueron los únicos”, dijo.



Añadió que la mayoría de los ciudadanos deciden no presentar la denuncia debido a que no lo ven viable y tampoco se tiene algún infractor detenido.



Asimismo, el secretario dijo que, pese a que Ciudad Administrativa tiene 27 contratados guardias de la empresa de seguridad privada Omega, no son suficientes y se establecerá un sistema de cámaras para resguardar las zonas menos transitadas.



“Tener un guardia de seguridad en cada espacio representa un costo muy alto, lo que haremos es complementar con esta alternativa que nos permita tener una mayor vigilancia”, dijo.



Señaló que el sistemas de cámaras tendrá un costo anual de dos millones 180 mil pesos y serán instaladas 39 en los puntos donde se registraron más robos para tener una respuesta más rápida y oportuna para detener a los agresores.



“Estamos buscando darle mayor presencia por los problemas que se habían presentado en meses anteriores de daños en vehículos”, dijo.



Finalmente, respecto al reglamento interno de Ciudad Administrativa, el titular dijo que está por concluirse y tiene un avance del 80%; este documento determinará la normatividad en materia de seguridad, vendedores y el uso de los espacios.



ciudad administrativa

jorge luis pedroza ochoa

videovigilancia