Ciudadanos avalan a 4 para la Fiscalía

El Comité de Acompañamiento al Senado lanzó un llamado para que se agilice la elección del nuevo fiscal



Cristina Puga, académica de la UNAM, explicó que estos cuatro, de los 23 aspirantes, reúnen los perfiles más elevados para ocupar la Fiscalía.



“Conjugan la experiencia académica y profesional, los conocimientos específicos y generales, las capacidades organizacionales y de liderazgo, así como las capacidades estratégicas, valores y visión que se requieren para el desempeño de una función tan relevante, especializada y puntual como la de fiscal”, dijo.



En tanto, Luis Carlos Ugalde fue el encargado de hacer la solicitud oficial para que el Senado no postergue más el nombramiento.



“Quiero decirles que el 4 de abril será la primera reunión del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y nos parece que sería deseable, indispensable, que en esa primera reunión ya estuviera sentado el fiscal para que el funcionamiento del conjunto del sistema pueda iniciar de manera eficaz, dando certeza; no vemos que haya alguna justificación política ni jurídica ni de otra índole para un nuevo emplazamiento y nos parece que es muy importante que se pueda proceder de manera inmediata al nombramiento”, urgió.



Pilar Ortega, presidenta de la Comisión de Justicia, y Héctor Yunes, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana, informaron que hoy entregan a la Jucopo el listado de elegibilidad de los 23 aspirantes a ocupar la Fiscalía, y junto con eso entregarán esta evaluación de los integrantes del Comité de Acompañamiento, en torno a los cuatro aspirantes que, consideran, con el mejor perfil.



Los integrantes del Comité de Acompañamiento dejaron en claro que no recibieron presión alguna por parte de los grupos parlamentarios para hacer sus valoraciones, aunque tres de los cuatro nombres que hicieron públicos coinciden con los que en diciembre pasado comenzaron a mencionarse como los que reúnen apoyos entre diferentes grupos parlamentarios, como los antes mecionados.



El Comité de Acompañamiento que hizo la propuesta estuvo integrado por Silvia Inclán, Ricardo Jiménez, Issa Luna Pla, Fernando Nieto, Cristina Puga, Juan Carlos Sánchez y Luis Carlos Ugalde.



En el escrito también recuerdan que la Fiscalía tiene desafíos importantes, como “atender los cientos de denuncias pendientes y hacerlo con efectividad y plena autonomía; por otra parte, sentar las bases organizacionales, presupuestarias y procedimentales de una Fiscalía moderna, autónoma, con recursos adecuados”.



