Clásico Mundial: Israel le gana 2-1 a Corea del Sur

Con una victoria ante Taiwán el martes, Israel -en su primera participación en un Clásico- podría quedar en una excelente posición para avanzar a la segunda ronda. Corea del Sur saldrá obligada a un triunfo ante Holanda.



"Hemos ganado un partido, solo eso", señaló el manager de Israel Jerry Weinstein. "Vamos a tener que estar preparados para el partido de mañana, que no será fácil, luego que hemos disputado hemos disputado hasta muy tarde un partido de mucha adrenalina y tensión".



Los israelíes anotaron primero en la segunda entrada, cuando Won-Jun Chang concedió un boleto con las bases llenas a Tyler Krieger, permitiendo que Nate Freiman cruzara el plato.



Pero los locales igualaron mediante el sencillo de Seo Geong-chan contra Jeremy Bleich que empujó a Kim Jae-ho en la quinta.



Ike Davis puso en marcha el rally ganador al recibir un boleto con un out en la décima, concedido por Chang-Yong Lim, y avanzó a la antesala tras el sencillo de Ryan Lavarnway. Krieger falló al elevar en un intento de toque pero Burcham, un jugador de 23 años de edad en la organización de los Rockies de Colorado, dio el hit decisivo por el medio del cuadro. El intermedista Geon-Chang Seo logró fildear la pelota, pero no pudo hacer nada para evitar que el corredor emergente Mike Meyers anotara con el hit en el cuadro interior.



Josh Zeid se acreditó la victoria al recetar dos ponches en un décimo perfecto. El abridor israelí Jason Marquis diseminó dos hits al lanzar tres innings en blanco.



Los surcoreanos se lamentaron por desperdiciar sus oportunidades para anotar carreras y porque sus lanzadores expidieron nuevas bases por bolas en el juego.



"Dimos muchas bases por bolas, el control fue un problema", indicó el manager surcoreano In-Sik Kim. "Y no supimos aprovechar cuando tuvimos corredores en posición de anotar".



Cuba debuta el martes contra Japón en un duelo del Grupo B, que completan China y Australia.



La República Dominicana se estrena el jueves frente a Canadá por el Grupo C, en el que Colombia se topa con Estados Unidos el viernes. Esa llave tiene como sede a Miami.



En el Grupo D, en Guadalajara, el local México juega con Italia el jueves y Puerto Rico con Venezuela el viernes.



