Clausura la Profepa obras de un fraccionamiento  

redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) clausuró de manera total temporal obras del proyecto Fraccionamiento Venecia, en el municipio de Zacatecas.La disposición es porque no se tiene la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales ni la de impacto ambiental para su desarrollo.En visita de inspección, personal de la delegación de la Profepa en la entidad constató el cambio de uso de suelo en una superficie de 19 hectáreas de terreno forestal, para la construcción del citado fraccionamiento.Los inspectores solicitaron al responsable de la construcción las autorizaciones en materia de cambio de uso del suelo en terrenos forestales e impacto ambiental, emitidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pero al momento de la diligencia, no se tenían las autorizaciones.Por lo anterior, se procedió a imponer como medida de seguridad la Clausura Total Temporal de cada una de las obras del proyecto de la empresa Ele Casas, S.A. de C.V.La multa aplicable, de acuerdo al artículo 165, Fracción ll, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por cambiar la utilización de los terrenos forestales, sin contar con la autorización correspondiente, va de 100 a 20 mil Unidades de Medida y Actualización vigente. Agregar a favoritos zacatecas

