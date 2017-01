Clausura la Profepa una mina de oro por laborar sin permiso federal Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: La mina se ubica en Sonora. (Cortesía)



En atención a una denuncia ciudadana, inspectores de la Delegación Federal de la PROFEPA en la entidad se apersonaron en el lugar, donde constataron que se llevaron a cabo trabajos mineros de manera irregular.



En el predio de 4.02 hectáreas fueron encontrados, además, cuatro vehículos, maquinaria y herramienta que dan cuenta de los trabajos de exploración, para los cuales no acreditaron tener las autorizaciones en materia de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) ni el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).



Por tal motivo se procedió a ejecutar la clausura total temporal del sitio hasta que el inspeccionado presente las autorizaciones que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).



redaccion@imagenzac.com.mx SONORA, Son.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró una mina de oro en el municipio Cucurpe, Sonora, debido a que los responsables de la misma no tienen la autorización para la explotación de minerales.En atención a una denuncia ciudadana, inspectores de la Delegación Federal de la PROFEPA en la entidad se apersonaron en el lugar, donde constataron que se llevaron a cabo trabajos mineros de manera irregular.En el predio de 4.02 hectáreas fueron encontrados, además, cuatro vehículos, maquinaria y herramienta que dan cuenta de los trabajos de exploración, para los cuales no acreditaron tener las autorizaciones en materia de Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales (CUSTF) ni el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA).Por tal motivo se procedió a ejecutar la clausura total temporal del sitio hasta que el inspeccionado presente las autorizaciones que emite la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Agregar a favoritos méxico

sonora

mina

país

prpfepa