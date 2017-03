CNDH da espaldarazo al Ejército Excélsior

El titular de la CNDH, Raúl González Pérez, dijo que las Fuerzas Armadas aceptado recomendaciones e implementado medidas de prevención del delito



El general Beltrán: 'Si hay pruebas contra el Ejército, que las presenten'



Desde el Senado de la República, se refirió al inédito mensaje que dirigió este martes la Sedena, donde, indirectamente, rechazó los dichos que responsabilizan al Ejército de participar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.



González Pérez dijo que las fuerzas armadas han tenido voluntad de aceptar las recomendaciones de la CNDH, e implementar medidas de prevención del delito.



Hago un exhorto para que se avance más puntualmente en el cumplimiento de las recomendaciones, pero reitero no hubo un cuestionamiento al trabajo de la CNDH en lo que yo ayer escuché. Por el contrario, se dijo que se atendían, que se aceptaban las recomendaciones”, dijo en conferencia acompañado de senadores.



González Pérez reconoció falta avanzar en sanciones a los responsables de violaciones a derechos humanos en las fuerzas armadas, sobre todo en tareas de seguridad pública. En este sentido dijo que hoy no es momento para retornar al Ejército a los cuarteles.



Sería insensato que regresaran hoy. Se tiene que profesionalizar a las policías y aquí hago un exhorto a las autoridades de los gobiernos locales. Llevamos 10 años pidiendo profesionalización a los gobiernos locales de los policías, se han destinado recursos a esos gobiernos locales”, agregó.



El presidente de la CNDH firmó este miércoles un convenio con el Senado de la República, para implementar el programa “El plan es tener un plan” para proteger a los migrantes en retorno.



Durante este espacio anunció un frente de los ombudsman de Latinoamérica contra políticas migratorias duras de Donald Trump, donde pidieron a la CIDH supervisar, monitorear y pronunciarse, en su caso, sobre las violaciones a derechos humanos que se puedan presentar en los Estados Unidos.



Esa carta fue entregada hace alrededor de un mes. Lo que puedo decirles, si bien no ha habido una respuesta formal, sí una expresión de la Comisión Interamericana referida a esas políticas de los Estados Unidos en donde ha puesto el acento a que se debe de cuidar la dignidad de las personas”, dijo.



