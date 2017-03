CNTE, único actor que no participó en nuevo modelo educativo: Nuño Excélsior

El titular de la SEP explicó que la Coordinadora no participó, no porque no fueran invitados, sino porque ellos se auto excluyeron Yo los invite públicamente a que participaran en estos foros y ellos no quisieron ir, fue el único actor de todo el sistema educativo que no participó, y no porque no fueran invitados, sino porque ellos se auto excluyeron", comentó.



Que no digan que no fueron tomados en cuenta”, agregó.

El titular de la SEP destacó que la elaboración del nuevo modelo educativo inició con la reforma educativa que sentó las bases para este cambio.

Ha sido un proceso muy largo (…) nosotros no queríamos que esto fuera la visión exclusiva del gobierno federal, queríamos que fuera una visión lo más plural posible; entonces, primero presentamos un documento preliminar que pusimos a debate y a discusión. Tuvimos 15 foros nacionales, tuvimos 200 foros estatales, tuvimos una consulta en línea y en total se emitieron 300 mil opiniones y recomendaciones sobre cómo mejorar el modelo”, explicó.

Destacó que en este proceso participó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), maestros que están frente a grupo y en casi 20 mil escuelas se discutió el modelo.





