Cobro a morosos será mediante particulares

De este proceso podrán participar empresas privadas que no tengan ninguna relación con servidores públicos del municipio, mismas que procederán legalmente contra morosos.



Después de 20 años, durante abril se hará una medición física de todo el catastro del municipio para actualizar el padrón y las aportaciones de cada vivienda y terreno.



“He venido diciendo que es una injusticia presionar o establecer un procedimiento de embargo a familias que están en condiciones económicas desfavorables”, manifestó Flores Mendoza.



El también extitular de la Secampo se dijo consciente de las diversas situaciones por las que atraviesan aquellos guadalupenses que incumplen con su obligación de pagar este impuesto, por lo que evaluarán todos los casos para que sean atendidos justamente.



“No somos insensibles a cuál es la situación, pero precisamente para poder ayudar a los que menos tienen necesitamos que los que están en posibilidad de hacerlo lo hagan; hay una clínica privada que tiene muy buenos ingresos y que tiene 10 sin pagar predial”, manifestó el edil.



En este sentido garantizó que aquellos que demuestren que no pueden cumplir con el pago serán atendidos según su condición, procurando que primero satisfagan sus necesidades básicas también por medio de programas de atención social con las que cuenta la administración.



A 15 días de concluir el periodo de estímulos fiscales sobre el impuesto predial, el alcalde indicó que se ha superado la media con el pago del 65% de los contribuyentes cumplidos, reflejados en un monto de 35 millones de pesos.



“Esto, me queda muy claro,ha sido posible porque estamos diciendo que en Guadalupe los impuestos tienen v de vuelta. Nosotros estamos comprometidos a ir a cada colonia a hacer rendición de cuentas”.

Con este acercamiento podrán implementarse otras acciones a beneficio de la ciudadanía, aparte de las que ya se realizan en cuando a la renovación de la red de agua potable, el programa integral de bacheo y reencarpetamiento y la recolección de basura eficiente.



Para finalizar, el servidor público reiteró la invitación para incorporarse al programa de autocorrección catastral para que reporten los cambios en su patrimonio y aporten lo justo al municipio.



