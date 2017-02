Coherencia, piden a México; frontera con Centroamérica Lo que el país exige para los mexicanos a Estados Unidos debe hacerlo aquí en su territorio, dice el embajador de Ecuador

“Para nosotros, para el Ecuador, lo más importante en política migratoria y creo que a nivel regional, debe ser siempre la coherencia. “Todo lo que nosotros pedimos para nuestros ciudadanos en el exterior, todo lo que México pide para los mexicanos a Estados Unidos debe hacerse aquí en México, como nosotros lo hacemos en el Ecuador”, enfatizó.

Lo anterior debido a que México ha sido expulsor de migrantes de la región y en el caso de Ecuador hay víctimas de esa nación por parte de la autoridad o el crimen organizado, como en el caso de la masacre de San Fernando. “Hace dos semanas me reuní con el procurador general de México (Raúl Cervantes) para darle seguimiento. Después tuvimos el caso de una menor de edad que falleció el 11 de marzo de 2014, en Ciudad Juárez, ella había sido muy maltratada por los coyoteros y cuando fue entregada a las autoridades locales tuvo muchos problemas y una niña de 11 años terminó suicidándose”, ejemplificó.

El diplomático subrayó que el tema migratorio une “mucho” con México pues “es un punto medular de la agenda de la política exterior”. “Lo que pedimos para los migrantes en el exterior lo hacemos en casa, porque lo más importante en la política migratoria es ser coherentes, si pedimos un buen trato a los migrantes, lo hacemos en casa, un ejemplo de ello es que en el Ecuador tenemos más de 60 mil refugiados, la mayoría de ellos colombianos”, señaló.

En otro tema, el embajador manifestó que la relación bilateral está en “un momento excelente”, por lo que espera crecer en lo económico, cultural y social.



Asimismo, indicó que su nación busca una mayor colaboración con diversas instituciones educativas en México para fortalecer e incrementar el número de intercambios estudiantiles.



En defensa



Arízaga detalló que Ecuador fortalecerá su red de consulados para dar apoyo al millón de ecuatorianos que se encuentran en Estados Unidos de los cuales 200 mil están en situación migratoria irregular.



“Tenemos representantes de la defensoría del pueblo del Ecuador en Estados Unidos, tres de ellos ya están en funciones y se mandará a uno más para velar por los ecuatorianos que viven en ese país, proteger sus derechos y asesorarlos; porque son migrantes que apoyan al desarrollo de ese país, y son migrantes, que muchos de ellos, viven allá en Estados Unidos desde hace mucho tiempo”, dijo el diplomático ecuatoriano.



REPATRIADOS



Datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) revelan que 2012 fue el año con más mexicanos retornados de Estados Unidos, con 369 mil 492; mientras que en 2015 la cifra es la más baja al llegar a 207 mil 398 retornados.



Sin embargo, según la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en 2016 las devoluciones de indocumentados ascendieron a 240 mil 255 personas, siendo México (149 mil 821), Guatemala (33 mil 940) y Honduras (21 mil 994) con el mayor número de regresados.



La cifra de niños deportados por Estados Unidos bajó de 2015 a 2016; mientras que en el primer año fueron 14 mil 352, para este último fueron 11 mil 753.



LA CANCILLERÍA ACONSEJA NO INSCRIBIRSE AL DACA



El subsecretario para América del Norte, Carlos Sada, admitió que no es aconsejable aspirar al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). “Estuvimos promoviendo la visita de grupos de dreamers, en estos momentos no lo estamos ya haciendo. Estamos actuando con prudencia no es porque vayan a tener o no la posibilidad de regresar, sino de la misma manera que nosotros hemos sugerido que ya no pidan nuevos aspirantes a permiso DACA, estamos recomendando no hacerlo”, puntualizó.

Sin embargo, en el caso de requerir la renovación para continuar en dicho programa tiene que llevarse a cabo pues sino, deja al connacional con vulnerabilidad. “Pedir la renovación no impacta adicionalmente porque ya tienen la información y los pueden dejar en algún grado de vulnerabilidad”, mencionó el funcionario de la Cancillería.

En el caso específico de Daniel Ramírez Medina, el dreamer mexicano detenido el pasado viernes cuando el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) estaba en busca de su padre, el funcionario señaló que la SRE brinda un apoyo legal extra. “En virtud de que ya tiene un abogado que inclusive presentó el recurso de amparo habeas corpus y está allá en un proceso para que el viernes se tenga una especie de presentación, todavía no es el análisis del supuesto delito que le están imputando, y obviamente nuestros representantes consulares están ahí para que en todo momento se aplique la ley”, dijo.



