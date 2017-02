Colapsa tiburonario de Mazatlán 38 días después de ser inaugurado

Medios locales detallan que alrededor de las 18:00 horas, trabajadores evacuaron las instalaciones debido a una inundación provocada por una fisura en uno de los acrílicos de la pecera.



Milay Quintero, directora general del acuario, confirmó que tras los hechos no se reportaron personas heridas y que los especímenes no resultaron lesionados.



El estacionamiento del lugar y calles cercanas al lugar también resultaron anegadas, lo que provocó que los servicios de emergencia arribaran al lugar.



El tiburonario, nombrado el más grande de México y Latinoamérica, fue inaugurado el 25 de diciembre.







