Colectivo Mucho Mucho nace en pro del talento local Daniel Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Alejandro Castañeda)



(Cortesía)



(Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Su primera actividad fue el Show Room Love Bazar en andCo Creative Coworking Studio con la finalidad de difundir las creaciones locales como obsequios para el 14 de febrero.



andCo Creative Coworking Studio es un espacio que provee a creativos con las herramientas y los servicios necesarios para desempeñar ahí sus labores, en dicho lugar consideran que ser multidisciplinario abre las posibilidades para resultados más satisfactorios gracias a la comunidad que los respalda.

La idea de unir a estos gestores culturales nació de Lorena Santoyo, quien consideró importante un colectivo que tomara en cuenta a aquellos emprendedores independientes.



Estos buscan que los microempresarios de Zacatecas usen su identidad como herramienta de trabajo.

Los miembros del gremio son Lorena Santoyo, escritora y artista; Lili Hernández, diseñadora de modas; Diana Ávila, cantante; Héctor Barcazas, diseñador; Nuno Cabral, fotógrafo; Vanessa Salinas, diseñadora de joyería, y Ana Lucía Dávila, creadora de accesorios.



Otro de los interéses principales de la agrupación, es promover los movimientos artísticos como la pintura, y alentar al público a acercarse a estas expresiones culturales.



En respuesta al Show Room Love Bazar acudieron alrededor de 35 participantes, entre los que destacaron diseñadores de modas y accesorios y gastrónomos.



Además, hubo una pasarela en la que se exhibieron prendas de algunos participantes, un sorteo con diferentes premios, así como un espectáculo musical en el que participaron Samantha, Andrés Margar, Wazowski, Rabeat y No Somos Nadie.



Dentro del evento se expusieron obras de diferentes artistas como Emerick Rodríguez, Lizandro Baltazar y Humberto Valdez, entre otros.



El colectivo aún no tiene la fecha de su próximo evento, aunque planean que las artes plásticas sean el tema principal, sus planes y actividades pueden ser consultadas en su página de Facebook.



gente@imagenzac.com.mx El Colectivo Mucho Mucho es un conjunto de jóvenes diseñadores, artistas, músicos y gestores que recientemente se unieron por el interés en hacer redes de apoyo y difusión, mediante eventos para el desarrollo de la economía creativa de las industrias locales y marcas independientes.Su primera actividad fue el Show Room Love Bazar en andCo Creative Coworking Studio con la finalidad de difundir las creaciones locales como obsequios para el 14 de febrero.andCo Creative Coworking Studio es un espacio que provee a creativos con las herramientas y los servicios necesarios para desempeñar ahí sus labores, en dicho lugar consideran que ser multidisciplinario abre las posibilidades para resultados más satisfactorios gracias a la comunidad que los respalda.La idea de unir a estos gestores culturales nació de Lorena Santoyo, quien consideró importante un colectivo que tomara en cuenta a aquellos emprendedores independientes.Estos buscan que los microempresarios de Zacatecas usen su identidad como herramienta de trabajo.Los miembros del gremio son Lorena Santoyo, escritora y artista; Lili Hernández, diseñadora de modas; Diana Ávila, cantante; Héctor Barcazas, diseñador; Nuno Cabral, fotógrafo; Vanessa Salinas, diseñadora de joyería, y Ana Lucía Dávila, creadora de accesorios.Otro de los interéses principales de la agrupación, es promover los movimientos artísticos como la pintura, y alentar al público a acercarse a estas expresiones culturales.En respuesta al Show Room Love Bazar acudieron alrededor de 35 participantes, entre los que destacaron diseñadores de modas y accesorios y gastrónomos.Además, hubo una pasarela en la que se exhibieron prendas de algunos participantes, un sorteo con diferentes premios, así como un espectáculo musical en el que participaron Samantha, Andrés Margar, Wazowski, Rabeat y No Somos Nadie.Dentro del evento se expusieron obras de diferentes artistas como Emerick Rodríguez, Lizandro Baltazar y Humberto Valdez, entre otros.El colectivo aún no tiene la fecha de su próximo evento, aunque planean que las artes plásticas sean el tema principal, sus planes y actividades pueden ser consultadas en su página de Facebook. Agregar a favoritos cultura

emprendedurismo

creatividad

arte

colectivo

economía