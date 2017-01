Colgados de la ventana de un rascacielos J. Luis Medina Lizalde

Según la Agencia noticiosa Alamana Reuters, representantes gubernamentales canadienses rechazan una agenda conjunta con nuestro país para negociar con Trump la revisión del pacto comercial que suscribieron en 1993 Mexico, Estados Unidos y Canadá, y dejaron en claro que ellos (los canadienses) negociarán por su lado: “ Queremos a nuestros amigos mexicanos, pero nuestros intereses nacionales van primero y la amistad después”, declara un funcionario de ese país que explica su postura diciendo que “México está colgado de los pies de la ventana de un rascacielos, está en una situación terrible, nosotros no”.



Efectivamente, horas antes el equipo de Donald Trump dejaba en claro que “Canadá no será golpeada por las negociaciones del Tratado del Libre Comercio”.



Efectivamente: todo gobierno, por moderno e integrado al mundo que decida ser, tiene en sus respectivos intereses nacionales, su suprema e irrenunciable fuente de legitimidad al menos de que se trate de gobiernos títeres colocados en el poder contra la voluntad de su pueblo y por la fuerza de las armas, como el de Pinochet, en Chile, o Victoriano Huerta, en México.



Es difícil imaginar a Canadá o China, o el país que se le ocurra al lector, reaccionar ante la amenazante incertidumbre que a los mexicanos nos produce Donald Trump colocando a un responsable de la política exterior sin experiencia previa en la materia tán solo por el hecho de que es “amigo” del yerno del nuevo presidente de los Estados Unidos y porque en el pasado reciente fue el burro que tocó la flauta orquestando una imprudente invitación al entonces candidato rezagado en las encuestas que poco después remonto hasta alcanzar el triunfo.



Donald Trump está consciente de que su acceso al poder le ocasionó a México un terremoto económico que pronto será político. Puso punto final a nuestra vía corta al primer mundo ofrecida por tecnócratas forjados en universidades gringas generadores de ilusiones modernizantes bajo el liderazgo inteligente, creativo y amoral del grupo de Salinas de Gortari, que perduró en los tiempos en que se hizo del timón de mando una derecha provinciana tocada por la vulgar ambición, encarnada por Fox, primero, y Calderón, después.



El terremoto político que viene

El terremoto político se anuncia, en la protesta callejera participan los que renegaban de manifestaciones.



El gasolinazo detonó la toma de conciencia que hace mucho tiempo no veíamos en México, la protesta se expandió desde las grandes ciudades hasta los medianos y pequeños núcleos de población, los prejuicios sectarios de los testimoniales perpetuos en nada impactan el ánimo convocante de la ciudadanía encrespada, las multitudes empiezan a compartir una misma visión sobre las reformas llamadas “estructurales”, las cartulinas que se exhiben en la marchas comunican indignación contra la corrupción y los privilegios de una clase gobernante cuestionada hasta niveles nunca vistos en tiempos de paz.



Le echa sal a nuestra herida la divulgación de historias según las cuales pacientes de cáncer recibieron agua en vez de autentica medicina en tratamientos en espacios de salud gubernamentales tanto en Veracruz como en Chihuahua.



En los niveles dirigentes, se toma nota de que la temporalmente concluida “Era del libre comercio” registra un crecimiento promedio muy inferior al de la época de la economía mixta bajo la intervención del Estado en la economía que tanto satanizaron los fans de la vía corta al primer mundo.



¿Quién nos colgó de la brocha?

La despiadada congruencia de Trump entre lo que dice y lo que hace se mostró ayer con la orden ejecutiva de la construcción del muro al mismo tiempo que el insolente emperador reitera que muy pronto México habrá de pagarlo.



Peña Nieto no reacciona, no convoca a expresidentes, a diplomáticos experimentados, a internacionalistas de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Colegio de México, a cúpulas partidarias, a la sociedad en su compleja pluralidad, para hacer frente a una emergencia nacional que a todos nos compete.



No es retórica patriotera asumir que son tiempos de búsqueda de consensos básicos entre mexicanos, de rectificaciones de gran calado, de disposición a entendernos a partir de reconocernos hijos de la misma Patria.



Momento de Unidad Nacional libertaria y desde abajo, de auto críticaserena y colectiva para dar con el porqué “México está colgado de la ventana de un rascacielos” que es el modo muy canadiense de advertirnos que nos dejaron “colgados de la brocha”.



Nos encontramos el lunes en El Recreo.



