Colocan pesticida a bebida de alumna en Guanajuato

La madre de la menor denunció que su hija ha sido víctima de bullying.



Los hechos ocurrieron en la una secundaria, ubicada en la comunidad de San Nicolás de los Agustinos, donde mientras se desarrollaba la clase de Agricultura, una de las alumnas comenzó a sentirse mal, por lo que se determinó su traslado hacia el Hospital General.



De acuerdo con la información difundida por laDelegación Sureste de Educación de Guanajuato, este hecho se registró el pasado miércoles primero de febrero.



Tras realizarle un lavado de estómago, los médicos mantuvieron a la menor en observación y, finalmente la dieron de alta el lunes 6 de febrero, esto al determinar que se encontraba fuera de peligro.



La madre de la adolescente de 12 años de edad, interpuso una denuncia ante el ministerio público para que se establezcan responsabilidades en el caso, así como también acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos en busca de apoyo.



Con anterioridad, la menor le hizo saber a su madre que en varias ocasiones ha sido víctima de bullying, situación ante la que acusan que las autoridades escolares no han actuado.



Con información de AM.



