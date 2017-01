Colombia arresta alto ex funcionario por caso Odebrecht AP

Gabriel García está acusado de solicitar un pago de 6,5 millones de dólares cuando era viceministro de Transporte en 2009 a cambio de favorecer a Odebrecht en un importante contrato carretero. García fue arrestado el jueves afuera de un supermercado en Bogotá.



Como parte de un acuerdo de culpabilidad logrado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos el mes pasado y donde cubrirá una multa de 3.500 millones de dólares, Odebrecht admitió haber pagado al menos 800 millones de dólares en sobornos para obtener contratos en 12 países, la mayoría de ellos en Latinoamérica.



El acuerdo de culpabilidad ha desatado un gran número de investigaciones en Latinoamérica y arrojó luz a la corrupción que permea en la región a pesar de sus divisiones ideológicas.



Las autoridades peruanas indicaron esta semana que desean interrogar a tres ex presidentes y al actual mandatario Pedro Pablo Kucyznski sobre cerca de 16 contratos otorgados a Odebrecht de 2005 a 2014 en los que han sido detectado irregularidades. Kuczysnki fue primer ministro o ministro de Finanzas cuando fue pagada parte de los 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos.



Mientras tanto, Panamá se convirtió esta semana en el más reciente país al que Odebcrecht ha acordado compensar por presuntos negocios sucios. El fiscal general de Panamá dijo el jueves que el conglomerado brasileño había accedido a reembolsar al gobierno 59 millones de dólares correspondientes a la cantidad en sobornos que la compañía pagó para obtener proyectos importantes como la construcción del primer sistema de transporte subterráneo en la Ciudad de Panamá y un estadio de fútbol.



En Colombia, Odebrecht admitió haber pagado 11 millones de dólares, la mayoría a funcionarios como García en el gobierno del ex presidente Alvaro Uribe. El viernes, Uribe dijo que García había "traicionado" su confianza. Previamente, García había negado cualquier falta.



