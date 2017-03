Colombia confirma tropas de Venezuela en su territorio AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Santos dio esta declaración desde la casa de gobierno tras una reunión de más de tres horas con su cúpula militar y su canciller, María Ángela Holguín, para dar seguimiento a la situación en la frontera con Venezuela.



Según el presidente, el director de soberanía —Ricardo Montenegro— fue esta mañana al lugar y comprobó que los militares venezolanos estaban en territorio de su país. "Sobre esto no cabe la menor duda. La línea de frontera en ese sector la determina —según los tratados vigentes— el río Arauca, y los militares venezolanos se encuentran en la ribera colombiana", afirmó el mandatario.



Santos agregó que había hablado con Nicolás Maduro, a quien le manifestó que la situación era "inaceptable". Y, según dijo, "(Maduro) me aseguró que ha ordenado el retiro de la tropas del territorio colombiano y acordamos que mantendremos el diálogo en las vías diplomáticas hasta que se normalice la situación".



El presidente colombiano dijo también que dio instrucciones a las fuerzas militares que de la zona para permanecer en el área y que "continúen ejerciendo plena soberanía sobre nuestro territorio".



Horas después, Santos escribió en su cuenta de Twitter que los militares del país vecino finalmente abandonaron la zona. "Acaba de salir último soldado venezolano de territorio colombiano".



En la mañana de este jueves, la cancillería colombiana envió una comisión a la población de Arauquita para aclarar la presunta instalación de un campamento militar venezolano. Según dijo el secretario de gobierno de la zona, Nelson Pérez, en diálogo telefónico con The Associated Press, el grupo se asentó desde el martes por la tarde.



Pérez agregó que los militares venezolanos están allí por orden del gobierno de su país y que "de acuerdo a unas coordenadas, para ellos indican que es un territorio venezolano, que están haciendo control de territorio y que ellos consideran que donde están es territorio venezolano y no colombiano".



El secretario de gobierno estimó que en el campamento hay unos 50 a 60 uniformados.



redaccion@imagenzac.com.mx BOGOTÁ (AP) — El presidente Juan Manuel Santos confirmó este jueves que había un grupo de militares venezolanos asentados en territorio colombiano —cerca de la población de Arauquita— y que habló sobre el tema con su homólogo Nicolás Maduro, quien le aseguró que retiraría las tropas de la zona.Santos dio esta declaración desde la casa de gobierno tras una reunión de más de tres horas con su cúpula militar y su canciller, María Ángela Holguín, para dar seguimiento a la situación en la frontera con Venezuela.Según el presidente, el director de soberanía —Ricardo Montenegro— fue esta mañana al lugar y comprobó que los militares venezolanos estaban en territorio de su país. "Sobre esto no cabe la menor duda. La línea de frontera en ese sector la determina —según los tratados vigentes— el río Arauca, y los militares venezolanos se encuentran en la ribera colombiana", afirmó el mandatario.Santos agregó que había hablado con Nicolás Maduro, a quien le manifestó que la situación era "inaceptable". Y, según dijo, "(Maduro) me aseguró que ha ordenado el retiro de la tropas del territorio colombiano y acordamos que mantendremos el diálogo en las vías diplomáticas hasta que se normalice la situación".El presidente colombiano dijo también que dio instrucciones a las fuerzas militares que de la zona para permanecer en el área y que "continúen ejerciendo plena soberanía sobre nuestro territorio".Horas después, Santos escribió en su cuenta de Twitter que los militares del país vecino finalmente abandonaron la zona. "Acaba de salir último soldado venezolano de territorio colombiano".En la mañana de este jueves, la cancillería colombiana envió una comisión a la población de Arauquita para aclarar la presunta instalación de un campamento militar venezolano. Según dijo el secretario de gobierno de la zona, Nelson Pérez, en diálogo telefónico con The Associated Press, el grupo se asentó desde el martes por la tarde.Pérez agregó que los militares venezolanos están allí por orden del gobierno de su país y que "de acuerdo a unas coordenadas, para ellos indican que es un territorio venezolano, que están haciendo control de territorio y que ellos consideran que donde están es territorio venezolano y no colombiano".El secretario de gobierno estimó que en el campamento hay unos 50 a 60 uniformados. Agregar a favoritos colombia

venezuela

tropas

territorio