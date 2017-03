Combatirá el gobierno a fondo la corrupción Noé Marín

El gobernador Alejandro Tello dijo que durante su administración habrá sanciones a quienes lo ameriten, en el pasado y en el presente, de modo que solicitó a los ciudadanos que si tienen evidencias de irregularidades, las denuncien.



Servidores públicos de los tres niveles de gobierno realizaron un evento en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia para presentar oficialmente el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción en el estado.



Paula Rey Ortiz Medina, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), dijo que se pretende reducir el índice de corrupción a través de cuatro ejes de acciones en materia de transparencia, mejora de gestiones, políticas públicas, atención ciudadana y recepción de denuncias.



Destacó que el nuevo sistema contempla trasmisiones en vivo de licitaciones, la publicación en el portal oficial de las asignaciones de contratos, protocolos, empresas y servidores de gobierno que intervienen.



También se harán públicas la entrega de concesiones, los avances de la deuda pública y el padrón de beneficiarios de los programas sociales.



Agregó que otro punto que permitirá prevenir, detectar y sancionar a los corruptos, será la modificación de las políticas públicas y la instalación de una Comisión Permanente de Contralores Municipio y Estados.



Explicó que se dedicó un eje para incluir la participación ciudadana, ya que se emplearán programas de capacitación y sistemas de gobiernos abiertos que faciliten la participación de las personas en las cuentas públicas.



Añadió que la última línea de acción buscará hacer más eficientes los puntos de recepción de denuncias ciudadanas para evitar la impunidad y castigar a los infractores.



“No más moches, no más mordidas, no más corrupción, no permitan que alguien les pida algo a cambio de un contrato, un servicio o un trámite; que nadie pida diezmo”, dijo.



Arely Gómez González, titular de la Secretaría de la Función Pública Federal, tomó protesta de la Comisión Permanente de Contralores Municipio y Estados y dijo que las dependencias necesitan consolidar la confianza de los ciudadanos.



“Todas las secretarias de la Función Pública del país tenemos el enorme reto de consolidar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, dijo.



Señaló que, más allá del esfuerzo entre las instituciones, el sistema nacional anticorrupción “es el corazón de este proceso”, ya que más de 600 mil mexicanos intervinieron en su planeación.



Alejandro Tello, gobernador del estado, dijo que el plan anticorrupción responde a las demandas de los zacatecanos para evitar los actos que afectan la cultura y economía de la sociedad.



Explicó que, desde el inicio de su mandato, hizo el compromiso de crear un sistema que quitara los privilegios que permitían la impunidad de los funcionarios y ya son 35 los municipios que aprobaron el nuevo plan. “Hablé de ser un gobernante honrado y eso sólo se demuestra con hechos, no con palabras”, dijo Tello.



Antes de finalizar el evento, el gobernador y la secretaria de la Función Pública Federal firmaron un convenio que permitirá publicar las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.



