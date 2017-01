Combatirán la pobreza con 99 millones de pesos Marcela Espino

A fin de sacar a comunidades y colonias de los polos de marginación, se solicitó al gobierno local que aplique obra pública que sea prioritaria para sus habitantes.



Arturo Torres Luna, coordinador regional de la Sedesol, explicó que para valorar las prioridades para las autoridades, entregó al municipio el resultado de una revisión que emprendió la secretaría en conjunto con funcionarios federales.



Consideró que este deberá ser un referente para que el municipio valore las acciones que serán prioridad para este ejercicio, pues es responsabilidad de Fresnillo determinar las obras que se aplicarán con este recurso.



Esto mediante las decisiones del Consejo de Desarrollo Municipal, el alcalde José Haro y el personal de la Dirección de Desarrollo Social.



Torres Luna dijo que con base en esta revisión reciente a las zonas de marginación del municipio, encontraron que las necesidades de la población no se tomaron en cuenta en administraciones anteriores y en consecuencia, hoy se tienen calles pavimentadas, pero carentes de servicios básicos.



Ejemplificó que encontraron esta situación en la colonia México de esta cabecera municipal y pretenden que no se repita.



El funcionario estatal expresó que en este ejercicio fiscal debe haber continuidad con las obras que se asignaron en zona urbana y rural para completar los servicios.



Por ejemplo, en la localidad Vasco de Quiroga, considerada de muy alta marginación, dar seguimiento a las obras de electrificación y de ser posible, complementar con algún otro servicio, para sacar a la comunidad de dicho estatus.



Del presupuesto en mención, Torres Luna dijo que un 75% corresponde al municipio y el resto al estado.



