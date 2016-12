Comerciantes de la Expo Navideña superan las expectativas Gema Gallegos

María Elena Contreras Talavera, presidenta de la Expo Navideña, manifestó que las ventas fueron muy buenas e incluso muy superiores a las del año pasado.



La mujer expresó que aún no tienen cifras exactas pero estima que el aumento fue de aproximadamente un 20 por ciento en las ventas.



Explicó que de su organización fueron 26 personas, que ocuparon 36 espacios quienes estuvieron ofertando mercancías en el jardín Madero durante la temporada navideña.



La líder de los comerciantes establecidos también expuso que hubo algunos “detalles” a los que no les dieron importancia y siguieron trabajando.



Reprochó que entre estos detalles fue que algunos no respetaron los espacios y trabajaron donde mejor se les acomodó.



Sobre su participación el año próximo la mujer dijo que aún no saben si el municipio les vuelva a dar la oportunidad, consideró que serían muy afortunados de seguir trabajando ahí, para incrementar sus ventas en esta temporada.



La comerciante agregó también que el día que los agremiados presentaron más ventas fue el 23 de diciembre, aunque ellos contemplaban que sería el 24.



El domingo desintalaron los puestos y el lunes terminaron de retirarse los que estaban pendientes.



fresnillo

comerciantes

aumento