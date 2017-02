“Comerciantes están vinculados al crimen” Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Foto: Archivo



El primero de ellos, en el Mercado de Abastos, se suscitó entre las 21:00 y 22:00 horas en la carnicería Rex. En el establecimiento no se encontraba ninguna persona, sin embargo a las afueras del mismo, el conductor de un tráiler resultó herido por el roce de una bala.



Luego de trasladarlo a un hospital, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEZ) arribó al lugar para levantar los indicios correspondientes.



Sobre este caso, Vargas señaló que hace un par de días, Julio César Muñoz, propietario de la carnicería, fue privado de la vida.



Con un margen de 20 minutos después, en el cruce de las calles Guerrero y Cinco de Mayo en Guadalupe, la fachada de una tienda de ropa recibió impactos de arma larga, y en el lugar fue dejada una cartulina con mensajes amenazantes sin firmar por ningún grupo de la delincuencia organizada.



Hace dos meses en este mismo sitio, dos personas fueron privadas de su libertad. Por ello, Vargas dijo que se trabaja en determinar si ambos actos se realizaron con la misma arma para darles solución.



Sobre la ejecución de Daniel Montoya Silva, quien fungiera como subdirector de Seguridad Pública de Loreto y que fue encontrado sin vida al interior de un vehículo en el municipio de Trancoso, el vocero aseguró que no se contaba con una denuncia formal sobre su desaparición.



“De alguna manera quizá los familiares en su momento podrían ampliar información sobre esta presunta desaparición. Sabemos que la persona que se encontró ayer sin vida sería quien fungía como subdirector de Seguridad Pública del ayuntamiento de Loreto”.



“Esperaremos que la familia haga el reconocimiento preciso del cuerpo y que incluso el alcalde de una declaración al respecto”, finalizó.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Marco Vargas, vocero oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, informó que los ataques en contra de dos comercios durante el pasado jueves mantienen una posible vinculación con la delincuencia organizada.El primero de ellos, en el Mercado de Abastos, se suscitó entre las 21:00 y 22:00 horas en la carnicería Rex. En el establecimiento no se encontraba ninguna persona, sin embargo a las afueras del mismo, el conductor de un tráiler resultó herido por el roce de una bala.Luego de trasladarlo a un hospital, personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEZ) arribó al lugar para levantar los indicios correspondientes.Sobre este caso, Vargas señaló que hace un par de días, Julio César Muñoz, propietario de la carnicería, fue privado de la vida.Con un margen de 20 minutos después, en el cruce de las calles Guerrero y Cinco de Mayo en Guadalupe, la fachada de una tienda de ropa recibió impactos de arma larga, y en el lugar fue dejada una cartulina con mensajes amenazantes sin firmar por ningún grupo de la delincuencia organizada.Hace dos meses en este mismo sitio, dos personas fueron privadas de su libertad. Por ello, Vargas dijo que se trabaja en determinar si ambos actos se realizaron con la misma arma para darles solución.Sobre la ejecución de Daniel Montoya Silva, quien fungiera como subdirector de Seguridad Pública de Loreto y que fue encontrado sin vida al interior de un vehículo en el municipio de Trancoso, el vocero aseguró que no se contaba con una denuncia formal sobre su desaparición.“De alguna manera quizá los familiares en su momento podrían ampliar información sobre esta presunta desaparición. Sabemos que la persona que se encontró ayer sin vida sería quien fungía como subdirector de Seguridad Pública del ayuntamiento de Loreto”.“Esperaremos que la familia haga el reconocimiento preciso del cuerpo y que incluso el alcalde de una declaración al respecto”, finalizó. Agregar a favoritos seguridad

comerciantes

vinculación

crimen organizado