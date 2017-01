Comienza el Punketón 2017 Anahí Encina

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

El cartel oficial del evento. (Cortesía)



El colectivo busca crear conciencia en las nuevas generaciones para que se sumen al proyecto. (Cortesía)



Los jóvenes comenzaron a tomar rutas del norte del estado. (Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







La idea surgió de un grupo de jóvenes que sentían un pesar por la situación que vivían algunas personas debido a las malas condiciones climáticas y la escasez de recursos.



Uno de los principios de los grupos punks es la solidaridad, y de ahí nació la idea de hacer un concierto pequeño en el que en vez de cobrar, se realice una recaudación de los objetos ya mencionados.



Cada año el Punketón lleva a cabo este evento con la participación de diferentes bandas de Zacatecas y de estados vecinos, los cuales desean apoyar la causa.



Al principio repartían todo en colonias de la capital, sin embargo, al ver que en áreas de diferentes municipios había una mayor necesidad, o era difícil que la ayuda llegara, decidieron tomar diferentes rutas.



Oscar Cervantes García, El Dado, es parte del colectivo planeador y destacó que es un movimiento completamente independiente que demuestra que es posible la unión, siempre y cuando sea por una buena causa.



La idea de este año es repartir lo que juntaron en la zona norte del estado, ya que consideraron que la situación de ciertas regiones no ha sido fácil los últimos meses, por lo que esta sería una manera de dar una mano.



Cabe destacar que el grupo, busca que las nuevas generaciones tomen conciencia sobre su contexto, y que nazca en ellos la necesidad de ayudar.



En esta ocasión se presentarán 16 agrupaciones como Rash de Monterrey, Wornaut de San Luis Potosí, We step out de Querétaro, Baseball furies y Caedere de Durango y Espada de Matamoros, ya que se unieron al Punketón de manera voluntaria, además, habrá talento local como Lagañas, Dos Dos y Karatevatos, entre otras.



El requisito es un juguete nuevo que no use pilas y que no incite a la violencia, en caso de no llevarlo, habrá una cuota de recuperación de 30 pesos destinada a la compra de más obsequios.



Punketón 2017 se realizará hoy a las 6 de la tarde en el Foro Sala de Conciertos en la colonia La Florida.



encinarroyo@gmail.com El colectivo Espíritu rebelde organiza la edición 17 del Punketón, el cual se encarga de recolectar juguetes, ropa y cobijas para aquellos que más lo necesitan.La idea surgió de un grupo de jóvenes que sentían un pesar por la situación que vivían algunas personas debido a las malas condiciones climáticas y la escasez de recursos.Uno de los principios de los grupos punks es la solidaridad, y de ahí nació la idea de hacer un concierto pequeño en el que en vez de cobrar, se realice una recaudación de los objetos ya mencionados.Cada año el Punketón lleva a cabo este evento con la participación de diferentes bandas de Zacatecas y de estados vecinos, los cuales desean apoyar la causa.Al principio repartían todo en colonias de la capital, sin embargo, al ver que en áreas de diferentes municipios había una mayor necesidad, o era difícil que la ayuda llegara, decidieron tomar diferentes rutas.Oscar Cervantes García, El Dado, es parte del colectivo planeador y destacó que es un movimiento completamente independiente que demuestra que es posible la unión, siempre y cuando sea por una buena causa.La idea de este año es repartir lo que juntaron en la zona norte del estado, ya que consideraron que la situación de ciertas regiones no ha sido fácil los últimos meses, por lo que esta sería una manera de dar una mano.Cabe destacar que el grupo, busca que las nuevas generaciones tomen conciencia sobre su contexto, y que nazca en ellos la necesidad de ayudar.En esta ocasión se presentarán 16 agrupaciones como Rash de Monterrey, Wornaut de San Luis Potosí, We step out de Querétaro, Baseball furies y Caedere de Durango y Espada de Matamoros, ya que se unieron al Punketón de manera voluntaria, además, habrá talento local como Lagañas, Dos Dos y Karatevatos, entre otras.El requisito es un juguete nuevo que no use pilas y que no incite a la violencia, en caso de no llevarlo, habrá una cuota de recuperación de 30 pesos destinada a la compra de más obsequios.Punketón 2017 se realizará hoy a las 6 de la tarde en el Foro Sala de Conciertos en la colonia La Florida. Agregar a favoritos punketón

altruista

música

necesitados