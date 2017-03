​Comisión del Senado reforma cinco leyes para sancionar violencia política contra la mujer Redacción

Se modificaron las leyes generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de Instituciones y Procedimientos Electorales, de Partidos Políticos, en Materia de Delitos Electorales, y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.





El paquete de reformas, establece que la propaganda de partidos o coaliciones no debe contener expresiones que constituyan violencia política en razón de género.





También plantea que se deberá promover y garantizar la formación de liderazgos políticos de mujeres, y crear mecanismos que garanticen la promoción, protección y respeto a los derechos político-electorales de las mujeres establecidos en la Constitución Política y tratados de los que México forma parte.





Además, se aumentan las penas, cuando las conductas se cometan en perjuicio de una mujer que participe en política. Se incrementan hasta en una mitad cuando estén involucrados funcionarios electorales.





La presidenta de la Comisión, senadora Diva Gastelum Bajo, dijo que el empoderamiento y desarrollo de la mujer también debe ser impulsado en las empresas, y no únicamente en el ámbito político y social.





Las senadoras del Grupo Parlamentario del PRI, Lucero Saldaña Pérez y Yolanda de la Torre Valdés resaltaron la importancia de impulsar la libertad de acción, decisión y participación de las mujeres en la vida política, social y económica, en igualdad de oportunidades.





Del Grupo Parlamentario del PAN, las senadoras Pilar Ortega Martínez, Sandra Luz Guajardo y Martha Elena García Gómez afirmaron que los cambios a la ley son un paso fundamental para visibilizar el fenómeno de la violencia política y, a partir de las modificaciones, establecer medidas para permitir el libre ejercicio de los derechos políticos.





La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Grupo Parlamentario del PRD, se congratuló porque los cambios a la ley se dan en el marco del Día Internacional de la Mujer. Es un avance para consolidar la participación de las mujeres en los espacios públicos, en espacios de poder, apuntó.



