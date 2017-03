Comisión Disciplinaria investigará agresión de Pablo Aguilar a árbitro Excélsior

Cabe señalar que dicho proceso de investigación contempla el derecho de audiencia tanto de árbitros como de jugadores de cada uno de los partidos antes mencionados.



En el partido Toluca vs Monarcas que en tanda de penales perdieron los escarlatas, el árbitro Miguel Ángel Flores expulsó en menos de 30 segundos a Jesús Méndez, Enrique Triverio y Alfredo Talvera.



Al final del encuentro en el que Xolos eliminó al América, el paraguayo Pablo Aguilar se dispuso a reclamarle al árbitro Fernando Hernández Gómez y con su cabeza hizo contacto con el rostro del silbante, lo que le costó la tarjeta roja.







