¿Cómo se forman las actuales elites políticas? José de Jesús Vela Cordero

En varias universidades hay centros denominados Think Tank o tanque de pensamiento, cuyos integrantes tienen como misión ser expertos en algún tema gubernamental. Estos tanques de pensamiento tienen dos objetivos: la reflexión intelectual sobre la economía, la política, la tecnología, y la formación de los políticos y especialización del funcionariado público.



El Occidente (Europa y Estados Unidos) tenía la vanguardia desde el siglo XIX, cuando los ingleses y franceses copiaron el sistema chino que seleccionaba mediante exámenes a los mejores jóvenes para que se dedicaran a la función pública (los mandarines). Copiaron el sistema, lo mejoraron y establecieron como prioridad la formación de los altos funcionarios que se prepararan para un mundo moderno con visiones globales de gobierno, gobernanza y economía. El modelo europeo con un alto contendido social sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial (Estado de Bienestar) legitimó a la elite política y la burocracia que gobernó la posguerra, estableció el libre comercio y libre tránsito de personas en el continente (comunidad europea), impulsó una cultura y modelo de democracia, nuevos derechos sociales y un sinnúmero de acciones afirmativas en pro de los derechos humanos, la igualdad y el bienestar social.



Ahora, desde 2005, está la Academia China de Liderazgo Ejecutivo (CELAP), con sede en Shanghái. El objetivo es aprovechar las habilidades, el talento individual, el fortalecer la mentalidad global y proporcionar eficiencia gubernamental. La academia es complemento de la Escuela Central del Partido en Pekín para la formación de cuadros, una representa los porqué y la otra los cómo.



Estos modelos ponen el acento en formación de expertos para un gobierno moderno. No buscan formar cuadros militantes, se procura servir una sociedad globalizada, cultural, social y económicamente.



Por ello, en este siglo XXI, la reflexión para el caso México y sus entidades federativas es cómo se forman sus elites políticas. El modelo posrevolucionario, sentado en las universidades y las dinámicas partidistas, y que permeó a los diferentes partidos políticos, priorizó la consolidación de cuadros militantes ideológicamente homogéneos en un mundo que cambiaba. Cuestionemos ¿cómo se forman las elites? ¿Cuál es el perfil de los cuadros políticos y burocráticos? ¿Quién y cómo nos gobiernan? y ¿Con qué principios? No olvidar: la formación de las elites importa, ellas transforman y conducen a la sociedad, mediante las leyes previamente escritas.



