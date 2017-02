Cómo y en qué horarios se verá el eclipse de este domingo Excélsior

En esta ocasión, este fenómeno que ocurre aproximadamente cada año o cada dos años, sólo será visible en el hemisferio sur del planeta, es decir, en países como Chile o Argentina.



El eclipse solar anular de este domingo se verá principalmente en Argentina y Cila, aunque también se logrará avistar desde países como Colombia, Brasil y Uruguay.



La NASA ha habilitado un mapa en el que se puede consultar la hora exacta en la que se puede ver este eclipse solar en los diferentes lugares del mundo.



Aquí un resumen:



Facundo, Camarones y Bahía Bustamante, son las localidades de Argentina donde mejor se verá. En Facundo se podrá apreciar el eclipse solar en todo su esplendor desde las 09:24, mientras que su punto máximo será a las 10:38. En Camarones el eclipse empezará a partir de las 9:27, llegará a ser total a las 10:43. Y en Bahía Bustamante podrá presenciarse desde las 09:26.



En Chile, se verá de manera total Aysén y Coyhaique, pero en el resto del país también se podrá apreciar. Desde las 09:00 (hora local) el cielo comenzará oscurecerse gradualmente. En Santiago de Chile la oscuridad será la mitad. A las 09:18 comenzará el eclipse en la capital, Valdivia, Temuco, Concepción y Talca, alcanzando su punto álgido a las 10:31.



En Colombia será mucho menos visible que en Argentina y Chile, pero se podrá apreciar, sobre todo alejándose de las zonas urbanas, desde las 07:30 (hora local).



En Brasil se verá en bastantes zonas, aunque como eclipse solar parcial (no anular). A partir de las 09:44 (hora local) podrá apreciarse en lugares como Porto Alegre. Una de las zonas dónde empezará más tarde es en Fortaleza, donde comenzará a las 11:45. En el resto del país, el eclipse empezará entre las 10:00 y las 11:00 aproximadamente.



En Uruguay, el disco lunar comenzará a tapar el sol en Montevideo a las 09:34 (hora local). Unos minutos antes se podrá ver desde Colonia y, otros después, desde Melo y todo el noroeste del Uruguay.



CÓMO VER EL ECLIPSE



Lo ideal para observar el sol es utilizar una hoja de papel a la que se le hace un agujero y se coloca delante del Sol. La imagen del eclipse se proyecta entonces en una segunda hoja, donde lo podemos apreciar con seguridad. No es recomendable mirar el eclipse solar anular directamente con los ojos, ni tampoco con gafas de sol, radiografías o telescopios.



