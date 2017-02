Compañero del Chicharito no cobrará por cuatro meses AP

"No tuvo nada que ver con los acontecimientos de entonces. Pero el club es afectado duramente por el castigo de una forma financiera y deportiva. Por eso es claro para mí que no debo dañar más al club", dijo Calhanoglu en una declaración de Leverkusen el martes.

El internacional turco de 22 años jugaba para el equipo juvenil de Karlsruhe cuando recibió un pago de 100 mil euros un acuerdo para firmar con el club turco Trabzonspor. Pero extendió su contrato con Karlsruhe en el 2011 y fue transferido a Hamburgo en el 2013. Calhanoglu pasó a Leverkusen en el 2014.

La apelación de Calhanoglu de la suspensión de la FIFA fue rechazada la semana pasada por la Corte de Apelaciones del Deporte, que falló que el futbolista debe además pagar 100 mil euros (108.000) dólares en compensación a Trabzonspor.

Leverkusen ha criticado el momento del veto, que significará que Calhanoglu se perderá los partidos de la Liga de Campeones contra Atlético de Madrid y el resto de la campaña de la Bundesliga.



