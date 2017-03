Comparece el papá de Rodrigo Medina por segunda ocasión en NL Excélsior

A su salida de la diligencia, sostuvo que la reunión se realizó cortésmente por parte de las autoridades y de su lado reiteró el respeto por las mismas.



El papá de Medina de la Cruz advirtió a los medios de comunicación:



No quiero que se me enojen si no les doy mucho material y lo que voy a decir, lo voy a decir para todos”.



Compartió que además de lo que ratificó, si hubo un nuevo cuestionamiento o interrogatorio.



Medina Ainslie arribó a la Subprocuraduría Anticorrupción al filo de las 12:30 horas y ahora lo hizo acompañado del abogado, Javier Ibarrechi, debido a que ya no lo representa el exprocurador, Javier Flores Zaldívar, quien lleva la defensa de su hijo y su nuera, Gretta Salinas.



Independientemente de lo que fue el motivo que se me notificó de ratificar, si hubo un cuestionamiento o interrogatorio”, expuso.



Sin embargo, agregó que no tenía mayores comentarios en virtud de que lo considera confidencial y documentación interna.



Sería irrespetuoso o incorrecto que informe de más”, indicó.



Compartió que una aclaración que comentó y se asentó en el acta es que cualquier declaración es voluntaria porque cualquier insistencia directa o indirecta o presión es un acto de molestia.



Lo dije con respeto, con claridad, con sencillez, quedó asentado”, externo.



El papá del exgobernador agregó que revocó los poderes de los abogados que tenía nombrados como sus defensores y ahora acreditó al doctor Javier Ibarrechi.



No hay nada más que agregar”, puntualizó antes de retirarse.



