Comparten sexy imagen de Selena Gomez en Instagram Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Esta es la foto... ¡Woaooooo! (Cortesía)

Love vuelve a impactar con una foto muy sexy que circula en las redes sociales.



La estrella aparece semidesnuda posando para el fotógrafo de las estrellas, Mert Alas, quien usó su celular para captar el momento.



Fue el mismo fotógrafo de origen turco quien se encargó de publicar la sensual imagen en su cuenta de Instagram.



El artista describió la foto bajo el título Beauty and the Beast (la bella y la bestia), ya que también él aparece en la imagen.



Mert Alas suele retratar a celebridades como Kim Kardashian, Kendall Jenner, entre otros.



Aunque muchos fans han celebrado la imagen, otros han tildado de hipócrita a Selena por aparecer sin ropa, después de haber asegurado durante su discurso en los premios American Music Awards que “no quiero ver sus cuerpos en Instagram, quiero ver lo que hay aquí (en el corazón)”.



A pesar de todo, Selena Gomez sigue siendo una de las estrellas con más seguidores en Instagram, con más de 106 millones de seguidores.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- A unas horas de que la cantante y actriz Selena Gomez dejara a todos con la boca abierta al besar al cantante Abel Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, la intérprete de Same OldLove vuelve a impactar con una foto muy sexy que circula en las redes sociales.La estrella aparece semidesnuda posando para el fotógrafo de las estrellas, Mert Alas, quien usó su celular para captar el momento.Fue el mismo fotógrafo de origen turco quien se encargó de publicar la sensual imagen en su cuenta de Instagram.El artista describió la foto bajo el título Beauty and the Beast (la bella y la bestia), ya que también él aparece en la imagen.Mert Alas suele retratar a celebridades como Kim Kardashian, Kendall Jenner, entre otros.Aunque muchos fans han celebrado la imagen, otros han tildado de hipócrita a Selena por aparecer sin ropa, después de haber asegurado durante su discurso en los premios American Music Awards que “no quiero ver sus cuerpos en Instagram, quiero ver lo que hay aquí (en el corazón)”.A pesar de todo, Selena Gomez sigue siendo una de las estrellas con más seguidores en Instagram, con más de 106 millones de seguidores. Agregar a favoritos ciudad de méxico

selena

fotografia

instagram