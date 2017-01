'Comparto la molestia; no fue decisión fácil': Peña Nieto Excélsior

Compartir: Liga Compartir: No haber ajustado el precio de las gasolinas, “serían aún más dolorosos los efectos y las consecuencias”, señaló el Presidente. ( Excelsior ) “El ajuste en el precio de la gasolina no es resultado ni de la Reforma Energética, ni de la Reforma Hacendaria, ni se debe a un incremento en los impuestos, refleja más bien esta medida el aumento en los precios internacionales de la gasolina y es una medida responsable y consistente en lo que he definido es una prio­ridad para mi gobierno que es preservar la estabilidad de la economía de nuestro país”, apuntó el mandatario federal.

En el marco de su primer mensaje de 2017, el Ejecutivo federal externó su solidaridad con el enojo de los mexicanos por este incremento que, dijo, era necesario y de no llevar­se a cabo existía un alto riesgo para la economía nacional. “Como Presidente de la República comprendo la mo­lestia y el enojo que hay en­tre la población en general y entre distintos sectores de nuestra sociedad, comparto esta molestia que me acom­paña en la aplicación de esta medida, pero es sin duda esta medida una acción que nadie hubiera querido que se toma­ra”, replicó el titular del Ejecu­tivo ante la ola de protestas en todo el país.

Asimismo, advirtió que no se permitirán abusos en el alza de precios en diversas mercancías con este pretexto, “de quienes al amparo de esta medida se excusan, cometen tropelías y pretenden excu­sándose en esta medida in­crementar o tomar decisiones de alza en precio de productos que no son justificados”.



Finalmente, el Presidente de la República aseguró que el gobierno federal delinea­rá medidas particulares de apoyo a los sectores más vul­nerables de la población para que se afecte lo menos posi­ble a los ciudadanos de menos ingresos.



Al hablar en la residencia oficial de Los Pinos, durante la ceremonia donde dio a co­nocer cambios en su gabinete, abundó:



“El gobierno de la Re­pública seguirá reuniéndo­se con los distintos sectores de la sociedad para explicar, para dialogar y, sobre todo, para encontrar la forma, so­bre todo, de aquellos grupos más vulnerables, de poder re­cibir algún apoyo de parte del gobierno. “Pero, soy reiterativo en este tema: Esta medida que, repito, no ha sido fácil tomar­la, pero es en el sentido de responsabilidad para cuidar la estabilidad de nuestra econo­mía. Afectarla, trastocar nues­tra estabilidad económica, el costo de ello, será mucho más doloroso y mayor a las medi­das que se han anunciado”, concluyó el presidente Enri­que Peña Nieto.



