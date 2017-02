Complicado, el proceso de adopción de adolescentes Karina Navarrete

El funcionario destacó que hasta el momento la Casa Hogar para Jóvenes del estado cuenta con 13 menores liberados; es decir niños que su situación jurídica permite ser otorgados en adopción, que tienen entre 13 y 16 años de edad.



“Tenemos que trabajar mucho esta postura con los adolescentes, porque ya no son niños, tenemos que explicarles cuál es su situación jurídica real y trabajar mucho en sus emociones”, dijo el servidor público.

Además, mencionó que tienen que ofrecerles un tratamiento psicológico y puntual, “porque es un camino muy difícil”.



Aseveró que la edad en que se encuentran los menores “complica mucho” su adopción.

Detalló que existen niños con menor edad, sin embargo su situación jurídica no permite poder otorgarlos en adopción.



Agregó que para adoptar a un menor se debe de cumplir con los requisitos necesarios para poder ponerlos en lista de espera.



“Los requisitos son diversos, hay algunos que se tienen que complementar en instituciones públicas; como exámenes antidoping, carta de antecedentes no penales y otros requisitos que son personales”, expresó Pérez Navarrete.



Hasta el corte del pasado 2016 se tenían contabilizadas 84 adopciones en el SEDIF, “en su totalidad, es decir son números globales, que se van sumando y actualizando en la tabla, no son solo del 2016”.



