"Comprar americano y contratar americano” Luis Pazos*

Durante el discurso de toma de posesión el nuevo Presidente de los Estados Unidos dijo que uno de sus principales objetivos es “…proteger nuestras fronteras de los estragos de otros países que fabrican nuestros productos, robando nuestras empresas y destruyendo nuestros trabajos”. Sus políticas económicas las resumió al decir “Seguiremos dos reglas simples: comprar americano y contratar americano”.



Con el renacimiento de las viejas políticas proteccionistas de nuestro mayor socio comercial, el gobierno mexicano puede responder con base en la política de “medidas espejo” y establecer dos reglas: “comprar mexicano y contratar mexicano”. Parece recíproco y nacionalista, pero sería responder a una política equivocada con otra todavía más equivocada, pues no tenemos el gran mercado interno que los Estados Unidos, quienes ya padecen la ausencia de mano de obra mexicana en el campo. Hay cosechas que no se levantan. Los desempleados americanos no tienen interés en ir a trabajar al campo. México no le robó empresas, se vinieron para evitar la quiebra. Fueron los sindicatos, y lo sabe Trump, quienes destruyeron los empleos en la industria automotriz en Michigan.



Responder a las políticas proteccionistas de Trump con más proteccionismo es un camino erróneo.

Debemos enfrentar esas políticas con una mayor apertura comercial, menos tramitología, menos impuestos, menos deuda y gasto burocrático, menos cargas a los creadores de empleos, mayor seguridad jurídica, y un gobierno que no justifique la crisis que padecemos, diciendo que tiene sus causas en el exterior.



En el libro “EPN: el retroceso” dejamos claro que la principal causa de nuestra crisis son políticas internas equivocadas en los últimos cuatro años. Describimos los cambios para frenar el retroceso y contrarrestar el proteccionismo del nuevo Presidente de los Estados Unidos.



En su primer encuentro con el emperador de China y Mongolia en el siglo XIII, Marco Polo le ofreció abrirle canales comerciales con los mercaderes de Venecia. Kublai Kan le contestó que no necesitaban comercializar con ningún otro país, que China producía y tenía todo. En parte la Muralla China se fundamentó en esa arrogancia económica, que después tomó el nombre de proteccionismo y mercantilismo.

