Comprensión y solidaridad les cambian la vida Gema Gallegos

Angelito y su papá con su carrito de El Rayo McQueen



la pequeña Alicia con mucha ternura recibió a su Peppa Pig.



Édgar, Carlos, Estrella y Perla.







(Edwin Rocha)











Jorge Juan recibió una bicicleta.



Yahir y Yazmín muy emocionados por recibir sus regalos.



Martín recibió gustoso su uniforme del Barcelona.



(Marcela Espino)



(Marcela Espino)



Manuelito recibió el carrito que siempre había querido.



Miguelito, feliz por su silla de ruedas y sus juguetes. (Gema Gallegos)



Ana, Carlos y Melany.



Alexa y su hermanito recibieron bicicletas



Édgar no pudo contener su emoción.



Los hermanitos Armando, Alberto. Alexis y Ángel recibieron los regalos que habían pedido.



Los hermanitos no pudieron ocultar su felicidad. Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Una de los historias más estremecedoras fue la del pequeño Miguel, quien padece distrofia muscular y desde hace tres años perdió el habla y la movilidad en sus piernas.



Él vive en la colonia Europa, con sus padres y hermanas, en una sencilla casa azul con techo de láminas, es la última vivienda.



La precariedad con la que viven sus padres, les impidió comprarle una silla de ruedas, cuando la que tenía fue aplastada por un vehículo, hace ya algunos meses.



Desde entonces Miguel se desplazaba arrastrándose de la cocina al patio para poder ver jugar a sus hermanas.



Su mamá, también lo cargaba para trasladarlo o lo subían en una carriola.



Este domingo su vida cambió, pues un ángel, Betina Ponce, leyó su historia y donó una silla de ruedas para mejorar su calidad de vida.



Aunque no habla, a Miguel le gustan mucho los carritos y en la carriola que usa guardaba y atesoraba el único que tenía, hasta este domingo que Gaby Mercado, una lectora de buenos sentimientos y noble corazón le hizo llegar muchos y un enorme tráiler.



Al recibir sus regalos, lágrimas de emoción brotaron de sus inocentes ojos y no se quiso separar más de sus juguetes, ni bajar de la silla.



A sus hermanitas Nancy y Mariana también les llegaron las muñecas que habían pedido gracias a Gloria Flores García.



El DIF municipal también se unió a la causa: donó una cobija y una despensa para cada una de las familias.



Niños que nunca habían recibido regalos no podían contener la emoción de recibir su añorada bicicleta como Manuel de Jesús y Jorge Juan, a quienes la diputada Lupita Flores los apadrinó.



Este último a los 12 años de edad carga con una gran responsabilidad hacia su familia, pues hace tres años dejó de estudiar para trabajar y pedía la bici para trasladarse al taller mecánico donde labora, pues tiene dos fracturas en el pie derecho y con el frío le duele más, sobre todo cuando camina, a pesar de ser un niño su rostro refleja el dolor y la madurez por las penurias que ha pasado.



Hace poco su familia perdió todo cuando estuvieron en el hospital, pues la persona que les rentaba el cuarto donde vivía con sus padres sacó sus pertenencias y los vecinos se quedaron con ellas; solo pudieron recuperar una cobija.



Mientras que Ana, desde recién nacida ha sufrido por problemas de salud, al grado de padecer leucemia.

Ella ama estudiar y aprender por lo que solicitó una tableta y tuvo dos padrinos que le hicieron su sueño realidad, al igual que a sus hermanitos Carlos y Melany.



Otro caso que robó el corazón de los lectores fue el de los hermanitos Armando, Alberto, Alexis y Ángel, quienes ayudan a su mamá a vender empanadas y los más grandes querían bicis para repartir más rápido los panes.



Armando, el más grande recibió una bicicleta y su hermano Alberto un patín del diablo, proporcionados por el regidor Jorge Luis Guzmán Domínguez.



Mientras que los más pequeños recibieron un carrito a control remoto gracias a Arturo Leija Iturralde.

La felicidad que les dio recibir sus anhelados regalos la plasmaron en unas hermosas sonrisas, con las que también agradecieron a sus padrinos.



En la Impresionistas, Édgar, Carlos, Perla y Estrella sufren por el abandono de su madre y los carritos a control remoto, así como las muñecas que recibieron les dieron un rayo de esperanza a sus vidas.

En esta ocasión, el artífice de su sonrisa fue el diputado Omar Carrera.



En esa misma colonia, los padres de los pequeños Ángel y Francisco daban gracias a Dios y a Osvelia del Rocío por los regalos entregados a sus hijos Ángel y Francisco.



Con mucha felicidad también recibieron sus regalos Yahir, Yazmín y Monserrath de la colonia Muralistas.

Mientras que en la colonia Arboledas los niños Alicia, Ángel y Manuel de Jesús derrocharon ternura al recibir una Peppa Pig, un trenecito y un carrito a control remoto, Manuelito dijo muy contento “es lo que siempre había querido”.



El pequeño Bryan en la Lienzo Charro, se puso a cantar y a bailar de gusto con su pelota saltarina y un camión que Remix Latino le hizo llegar.



La felicidad también fue evidente en el caso de Ricardo, Yulissa y Gregoria al ver que sus deseos se hicieron realidad.



En la Lomas de Plateros Jonathan y Alexa recibieron regalos dobles, pues además de recibir de una muñeca y un carrito a control remoto también recibieron una bicicleta cada uno.



Mientras que Martín, José y Monserrath nos contagiaron su alegría y emoción al recibir sus regalos: un balón de futbol, un traje de Messi y un juego de muñequitas.



El mejor regalo fue la gratitud y la sonrisa de cada uno de los niños.



