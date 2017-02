Comunidad de Nieves sin energía eléctrica desde hace más de 12 días Francisco Monsivais

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Habitantes de esta importante comunidad del municipio informaron que ya están por cumplir quince días sin energía eléctrica, situación que no solo los deja en penumbras por las noches, si no que tanto alimentos y otros productos perecederos se están echando a perder ocasionando una gran pérdida económica a las familias de la comunidad.



Destacan también que otro de los problemas que tiene la comunidad a consecuencia de la falta de energía es que en la casa de salud los medicamentos con que se cuenta se están también echando a perder, pues requieren de una constante refrigeración con temperaturas reguladas.



Asimismo señalan que han acudido en varias ocasiones a la CFE a reportar la falta de energía eléctrica y solo les comentan que es por culpa del transformador y que en este momento no cuentan con él, y que no saben hasta cuándo podrán reactivar el servicio de energía eléctrica.



“tenemos familias con personas enfermas y que necesitan que sus medicamentos estén en constante refrigeración, además los alimentos a pesar de que hay un clima frio se echan a perder rápidamente, esto ya no pude seguir así, es urgente que la comisión de electricidad resuelva el problema a la brevedad posible”.



Finalmente destacan que a pesar de que la comunidad esta alejada de la cabecera municipal de Nieves, todavía hay que acudir a la ciudad de Río Grande, donde están las oficinas de la paraestatal, a reportar la falla, lo que implica más gastos y pedida de tiempo ya que no resuelven el problema.



estado@imagenzac.com.mx FRANCISCO R. MURGUIA.- La comunidad de San Gil cuenta con más de 200 habitantes y desde hace más de 12 días que no cuentan con energía eléctrica, por lo que han acudido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para reportar el desperfecto, la paraestatal no ha hecho caso del problema.Habitantes de esta importante comunidad del municipio informaron que ya están por cumplir quince días sin energía eléctrica, situación que no solo los deja en penumbras por las noches, si no que tanto alimentos y otros productos perecederos se están echando a perder ocasionando una gran pérdida económica a las familias de la comunidad.Destacan también que otro de los problemas que tiene la comunidad a consecuencia de la falta de energía es que en la casa de salud los medicamentos con que se cuenta se están también echando a perder, pues requieren de una constante refrigeración con temperaturas reguladas.Asimismo señalan que han acudido en varias ocasiones a la CFE a reportar la falta de energía eléctrica y solo les comentan que es por culpa del transformador y que en este momento no cuentan con él, y que no saben hasta cuándo podrán reactivar el servicio de energía eléctrica.“tenemos familias con personas enfermas y que necesitan que sus medicamentos estén en constante refrigeración, además los alimentos a pesar de que hay un clima frio se echan a perder rápidamente, esto ya no pude seguir así, es urgente que la comisión de electricidad resuelva el problema a la brevedad posible”.Finalmente destacan que a pesar de que la comunidad esta alejada de la cabecera municipal de Nieves, todavía hay que acudir a la ciudad de Río Grande, donde están las oficinas de la paraestatal, a reportar la falla, lo que implica más gastos y pedida de tiempo ya que no resuelven el problema. Agregar a favoritos nieves

energía eléctrica

cfe

san gil