Con 9 jugadores Chivas rescata un empate de oro ante el Monterrey

Monterrey se sobrepuso a una desventaja de dos tantos para igualar 2-2 el sábado con las Chivas, que se quedaron con nueve jugadores durante buena parte del encuentro correspondiente a la segunda fecha del torneo Clausura mexicano.



El argentino Rogelio Funes Mori hizo el primer gol de los locales a los 56 minutos, luego de aprovechar un rechace dentro del área. El colombiano Dorlan Pabón consumó la igualada local con un potente disparo desde fuera del área a los 71.



Las Chivas se habían ido al frente gracias al mediocampista Rodolfo Pizarro, quien se estrenó como goleador de los rojiblancos con un disparo desde fuera del área a los 10 minutos. Edwin Hernández amplió la delantera momentáneamente a los 22, con un remate dentro del área.



El resultado dejó a Rayados y Chivas con cuatro unidades.



Los Rayados estuvieron cerca de tomar la ventaja a los tres minutos, pero Pabón no pudo rematar el esférico dentro del área. A partir de ese momento, el conjunto visitante tomó el mando y Pizarro se hizo presente con un disparo desde fuera del área para el 1-0, en la primera llegada de su equipo.



Guadalajara lució mayor dinamismo, y en un tiro de esquina, Hernández hizo el segundo. El arquero Alexander Domínguez rechazó su remate de cabeza, pero en el rebote, el "Aris" Hernández anidó el esférico en las redes.



Las Chivas dominaban con tranquilidad al sufrir su primera expulsión, cuando José Vázquez hizo una dura entrada que ameritó el cartón rojo a los 34.



El duelo se puso cuesta arriba para los visitantes luego de que Jair Pereira también fue expulsado. Recibió una primera tarjeta amarilla por una dura entrada y al reclamar, se le mostró la segunda, a los 55.



Monterrey incrementó su asedio y encontró su primer tanto con Funes Mori, luego de contrarrematar un rechace del arquero Rodolfo Cota en el área chica.



Los anfitriones se apoderaron del esférico y encontraron la recompensa cuando Pabón recibió el esférico en tres cuartos y realizó un disparo que no pudo desviar Cota para igualar los cartones.



En otro partido, Atlas venció en casa 2-0 al campeón Tigres.



El defensor felino Hugo Ayala hizo un autogol a los 44 minutos y el segundo tanto rojinegro llegó por conducto del argentino Matías Alustiza a los 71.



Los atlistas sumaron sus primeros tres puntos de la competencia, mientras que los Tigres se quedaron con un punto.



En Pachuca, los locales Tuzos vencieron 1-0 a los Jaguares con un tanto del argentino Rubén Botta a los 42 minutos. Pachuca es líder al sumar su segundo triunfo y llegar a seis unidades, mientras que los Jaguares sufrieron su segundo descalabro y no tienen puntos.



En otro duelo, el Querétaro contuvo el ataque de Morelia y firmó una igualada 0-0, a pesar de contar con 10 elementos.



El conjunto local sufrió la expulsión de Luis Miguel Noriega a los 35 minutos.



Con este resultado, el conjunto de Morelia llegó a cuatro puntos. Los Gallos Blancos sumaron su primera unidad del campeonato.



En la ciudad central de Aguascalientes, el León venció como visitante 1-0 al Necaxa con un tanto de Carlos Peña a los 85 minutos. El conjunto esmeralda logró así sus primeros tres puntos del campeonato, mientras que los rayos sufrieron su segundo descalabro.



