Con buenos micrófonos Metallica saldrá de gira

La mala noticia: una buena parte de su imperdible dueto con Lady Gaga fue interpretada ante un "micrófono muerto".



Ahora Metallica se prepara para una gira de 23 conciertos masivos por Norteamérica en apoyo de su álbum Hardwired ... To Self-Destruct. Es la primera verdadera gira de la banda desde 2009. El álbum ha vendido casi 2 millones de copias desde su lanzamiento en noviembre.



Presumiblemente, todos los micrófonos funcionarán cuando arranquen en mayo. "Un minuto antes de que empezamos a tocar, cuando lo revisaron, funcionaba", dijo el baterista Lars Ulrich el lunes por la noche y agregó "en algún momento entre eso y que empezamos a cantar dejó de funcionar".

El guitarrista y vocalista principal James Hetfield cantó las primeras estrofas de Moth Into Flame sin que se le escuchara una palabra. Lady Gaga no tuvo problema con su micrófono, así que Hetfield terminó corriendo a compartirlo con ella.







