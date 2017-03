Con comida y esperanza Antonio Sánchez González

Después de tres días de antibióticos, sus niveles del oxígeno habían mejorado y sus fiebres disminuido. Se alivió, en cierto modo.



Fue su tercera neumonía en cuatro meses y la peor. Este patrón es típico de la fase terminal de la demencia, cuando los pacientes pierden el control del mecanismo de deglución y mueren de las neumonías que resultan de depósitos de alimentos en el pulmón. Es como si estos enfermos entraran y salieran del hospital a través de una suerte de puerta giratoria; tan pronto como una neumonía es tratada con antibióticos, surge otra.



Nuestra manera de ver la medicina se ocupa bien de la disfunción orgánica. Cuando un riñón no funciona, podemos limpiar la sangre con una máquina de diálisis. Cuando una persona no puede respirar, podemos empujar a fuerza el aire a los pulmones. Y si hay problemas para tragar, podemos evitar lidiar con la garganta y el esófago con un tubo de alimentación que atraviesa la pared abdominal directamente hacia el estómago. Le ofrecimos ésta última opción a la familia: "Si supera la infección pulmonar, le podemos instalar un tubo de alimentación de modo que esto no suceda otra vez". Y, ahora que está mejorando, su familia estaba pidiendo el tubo.



Pero contrariamente a la creencia popular, un tubo de alimentación no prolonga la vida en un paciente con demencia. Realmente aumenta el sufrimiento. Un estómago lleno de calorías artificiales bombeadas mecánicamente ejerce presión sobre un sistema digestivo ya frágil, aumentando la posibilidad de empujar el contenido estomacal hasta los pulmones. Y los tubos implantados quirúrgicamente constituyen un conjunto de complicaciones: sangrado, infecciones, dolor, admisiones hospitalarias y manos amarradas de pacientes confundidos. Pero, quizás lo más importante, la medicalización de los alimentos priva al moribundo de algunos de los últimos restos de la experiencia humana: el gusto, el olfato, el tacto y la conexión con los seres queridos.



Entonces, ¿por qué tantos pacientes con demencia mueren con tubos de alimentación? La comida es la mejor manera de cuidarnos unos a otros, desde el pecho hasta el lecho de muerte. El instinto nos obliga a no detener la alimentación. Cuando una persona se vuelve incapaz de comer por su cuenta, nuestra tendencia es conectar la vida con un tubo de nutrición artificial.



Desde el principio de los tiempos, los seres humanos han alimentado sus enfermos a mano. Con una cuchara, un chorrito de caldo o una pizca del alimento favorito puede ser uno de los últimos placeres para un cuerpo moribundo.



Pero la alimentación a mano es ahora un trozo pintoresco de la historia humana. Nos alimentamos hasta el rechazo y entonces sabíamos que habíamos hecho todo lo que podíamos. Con el tubo de alimentación sentimos que seguimos adelante. Los pacientes suelen morir con tubos plásticos tejidos entre sus vestidos, metidos en el cuerpo en ángulos antinaturales, haciéndolos ajenos a nosotros mismos, con la boca seca y vacía hasta el final.



Enfrentamos a la muerte con comida y esperanza, a veces sin razón.



