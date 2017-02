Con conductores agresivos, aseguran unidades en Operativo Alcoholímetro Redacción

Efectivos de la Delegación de Transporte Tránsito y Vialidad (DTTV) como cada viernes se trasladaron a la calle Alameda de la zona Centro, frente a la escuela Libertadores para inspeccionar a cada uno de los conductores que pasaban por el lugar.



Al filo de las 10 de la noche los uniformados colocaron dos filtros, uno en la calle Alameda mientras que el otro sobre la arteria Doctor Ignacio Hierro.



El primer automóvil asegurado fue un hombre quien circulaba a bordo de un automóvil rojo junto con su esposa, al momento de que los oficiales de tránsito se acercaron a él para efectuarle la revisión, le percibieron aliento alcohólico.



Al implementarle la prueba de alcoholemia resultó positivo, por lo que se le notificó que el automóvil seria asegurado, tras dicha respuesta el conductor empezó a ofender a los uniformados y enfatizaba que era una injusticia.



Conforme pasaba el tiempo los guardianes de la vialidad seguían firmes en el operativo antialcohol.



Un hombre que intentaba evitar el filtro, circuló de reversa y en dicha acción se subió a la banqueta y ante eso fue detenido.



Tocó el turno de un hombre quien circulaba con tres mujeres a bordo de un automóvil Chrysler, gris, con placas ZDG-146-F de Zacatecas, dicha persona también se puso agresiva junto con sus acompañantes.



Mientras tanto el conductor de una camioneta Volkswagen, blanca, con placas de Zacatecas ZJ-03-335, dicha persona se negaba a soplar y cuando aceptó a que le hicieran el examen, salió positivo.



La esposa del individuo arremetió contra todas las personas que estaban ahí e incluso con los grulleros que remolcaban la pick up.



Casi a que terminara el operativo alcoholímetro, un hombre calvo quien conducía una camioneta Chevrolet, Colorado, gris, presentaba segundo grado de intoxicación, según los uniformados.



En su defensa, el individuo argumentó que solo se había tomado “dos cervezas” que era imposible que saliera positivo en el resultado.



Además no le podían asegurar la camioneta ya que tenía que llevar a unos trabajadores de la empresa Modelo en Calera de Víctor Rosales a las 6 de la mañana de este sábado.



Luego de discutir con varios uniformados, el afectado se quedó enojado en medio de la calle por un buen rato.



